Бурятия вошла в топ-3 регионов ДФО по росту агропроизводства

В Бурятии в первом полугодии 2023 года производство агропродукции выросло на 7,2% по сравнению с прошлым годом. В первом полугодии 2023 года положительная динамика производства сельскохозяйственной продукции отмечена в семи регионах ДФО. При этом в Чукотском автономном округе (+12,3%), Приморском крае (+11,2%) и Бурятии (+7,2%) темп роста производства сельскохозяйственной продукции выше среднего по России (+2,9%).«АПК Бурятии играет ключевую роль в экономике региона, составляя до 7% от общего валового регионального продукта. За последние 10 лет отрасль выросла на 53%. Только в первом полугодии текущего года поголовье птицы в регионе увеличилось на 10,7%. Поголовье свиней - на 24,4%», - отметили эксперты федерального автономного научного учреждения «Восточный центр государственного планирования» (ФАНУ «Востокгосплан»).Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, достижение таких результатов стало возможным благодаря правильно выбранным приоритетным направлениям развития отрасли, в том числе в животноводстве, реализации инвестиционных проектов с использованием дальневосточных преференций, которые реализуются в Бурятии благодаря поддержке президента России Владимира Путина. «А также - возможностей территории опережающего развития, усилению комплекса мер государственной поддержки, и, самое главное, оптимальному и рациональному использованию средств господдержки», - подчеркнул глава республики.«Мы подтверждаем высокие результаты в отрасли, более того, по итогам девяти месяцев текущего года положительная динамика в сельском хозяйстве увеличивается. На 1 октября прирост производства мяса в товарном секторе к уровню прошлого года составляет уже 31,3%, в том числе мяса крупного рогатого скота - 13,6%, мяса свиней – 38,2%, мяса овец и коз – 9,1%; прирост производства яиц – 3%», - уточнил министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев.Увеличить объёмы производства и повысить эффективность сельскохозяйственного сектора позволило развитие новых мощностей. Например, с расширением свинокомплекса «Восточно – Сибирский» в Заиграевском районе региона поголовье свиней выросло на 35,5 тыс, предприятие дополнительно сможет производить 9 тыс тонн мяса в год.Большая часть агропрома региона сосредоточена на мясном и молочном скотоводстве, а также овцеводстве. Развито и племенное животноводство. Работает пять племзаводов, 26 племенных репродукторов и одно генофондное хозяйство, общее поголовье которых составляет 38,7 тыс единиц. Это создает возможность улучшения генетического потенциала и увеличения поголовья животных.Кормопроизводство, связанное с животноводством, также является важным компонентом сельского хозяйства Бурятии. В последние годы в регионе отмечен рост посевных площадей.Особенно впечатляют результаты компании «Куйтунское». В 2022 году пашни под масличные и технические культуры были увеличены в шесть раз. Общая площадь посевов составляет 4,5 тыс гектаров, из которых 2,13 тыс гектаров занимают зерновые, а 780 гектаров - кормовые культуры. Компания также держит 1 тыс голов крупного рогатого скота. Стоит отметить и «Колхоз Искра», который выращивает практически все зерновые и кормовые культуры, а также занимается молочным и мясным животноводством. Общие земельные площади составляют 9 тыс гектаров, а поголовье скота превышает 3,5 тыс голов.Событием этого года для аграриев стало открытие в Тарбагатайском районе первого в регионе зерносушильного комплекса для зернобобовых и масличных культур. Его объем - 4 тыс тонн в год. Крупными новыми проектами стали тепличный комплекс «Гусиноозерский» и предприятие «Разрез Тугнуйский». На последнем введут в оборот не менее 10 тыс гектаров орошаемых земель для выращивания кормовых культур.«В агропромышленном комплексе Бурятии действует 154 сельскохозяйственные организации, 1590 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,124 сельскохозяйственных потребительских кооператива, 146,4 тыс личных подсобных хозяйств и свыше 400 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности», - рассказал Галсан Дареев. Он также отметил, что основной прирост производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на получателей государственной поддержки, то есть сельхозорганизации (137,8%) и крестьянские (фермерские) хозяйства (101,4%).Заметный вклад фермеров в развитие сельхозпроизводства – особенность АПК Бурятии. Например, в Прибайкальском районе успешно работает фермерское хозяйство Лютаевых. Они разводят перепелов, сделав ставку на популярность перепелиных яиц. КФХ Савельева, одно из ведущих фермерских хозяйств в Джидинском районе, достигло впечатляющих результатов в уборочной кампании 2023 года. Урожайность составила рекордные 25 центнеров с гектара.Важным элементом развития сельского хозяйства в Бурятии являются сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПОКи). Они объединяют крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства. СПОК в Еравнинском районе - один из самых успешных. Работающие в объединении 10 фермеров полностью обеспечивают район молоком.Фото: минсельхозпрод Бурятии