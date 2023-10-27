Общество 27.10.2023 в 12:07

В Бурятии с начала года незаконно введено в оборот более 164 тонн мясной и молочной продукции

Россельхознадзор пресек работу в республике четырех фантомных площадок, через которые велась незаконная деятельность
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Текст: Номер один
В Бурятии с начала года незаконно введено в оборот более 164 тонн мясной и молочной продукции
В Бурятии выявлена фантомная площадка, на которой велся оборот продукции животного происхождения. Площадка зарегистрирована на индивидуального предпринимателя и якобы расположена в Улан-Удэ по улице 3-я Транспортная, 35, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, которое вело анализ данных о производстве и перемещении подконтрольных товаров в ФГИС «Меркурий»

Предприятие по адресу регистрации деятельность не осуществляло, но выдавало ветеринарные сопроводительные документы. Всего организацией оформлено 2051 электронных ветеринарных документов на 10 тонн подконтрольной продукции в ассортименте. На основании письма в Управление ветеринарии Бурятии в октябре текущего года площадка отмечена фантомной и исключена из системы ФГИС «Цербер».

Всего с начала года надзорным ведомством в Бурятии пресечена деятельность четырех фантомных площадок, которыми оформлено свыше 5,2 тыс электронных ветеринарных сопроводительных документов и незаконно ввели в оборот более 164 тонн мясной и молочной продукции. Вся информация о нарушениях направлялась и в  правоохранительные органы для принятия мер.

Фото: 38.fsvps.gov.ru
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агро мясо молоко оборот нарушения.

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