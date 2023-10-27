Общество 27.10.2023 в 12:14

В Улан-Удэ открыли мемориальную доску в память о погибшем на спецоперации бойце

Она установлена на здании школы, где учился Артем Чаюк
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску в память о погибшем на спецоперации бойце
В школе №54 в Улан-Удэ открыли мемориальную доску в память о выпускнике Артеме Чаюке, погибшем в феврале этого года под Угледаром. За отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента РФ он был награжден орденом Мужества посмертно.

Артем Чаюк родился 20 октября 1993 года в Улан-Удэ. В 2000 году пошел в 1-й класс школы №54, а после её окончания поступил в колледж железнодорожного транспорта, затем в Бурятский лесопромышленный колледж.

Проходил службу в Вооруженных силах России. В ходе спецоперации служил стрелком мотострелкового батальона 5-й отдельной гвардейской танковой бригады.

- Артем Сергеевич также как и его мама принимал активное участие в деятельности ТОСов микрорайона Солдатский. Учителя, друзья, соседи, одноклассники, одногруппники и коллеги по работе запомнили его жизнерадостным, добрым, отзывчивым парнем, готовым в любой момент прийти на помощь. До последней секунды Артем Сергеевич остался верен воинской присяге, мужественно и героически проявил себя при защите интересов страны и мирного населения, - сообщили в администрации Советского района Улан-Удэ.


Фото: мэрия Улан-Удэ
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спецоперация

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