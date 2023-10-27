Общество 27.10.2023 в 12:26
«Ростелеком» поощрил финалистов республиканского конкурса «Ученик года Бурятии – 2023»
Победителям вручили призы и сертификаты на бесплатное обучение
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ подвели итоги республиканского этапа конкурса «Ученик года Бурятии — 2023». Церемония награждения прошла на площадке регионального центра «Асториум». Оператор вручил финалистам призы и сертификаты на бесплатное обучение на образовательной платформе «Ростелеком Лицей».
Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», конкурс «Ученик года» направлен на поддержку школьников, которые имеют особые достижения в области спорта, науки, общественной жизни или искусства. В этом году за победу боролись 27 старшеклассников со всей республики.
По итогам двухдневного конкурса Гран-при выиграл учащийся бурятского национального лицея-интерната №1. Первое место занял ученик Баргузинской средней школы, второе и третье — учащиеся средней школы №51 Улан-Удэ и Иволгинской средней школы.
«За нашими детьми будущее, они достойные граждане своей страны и достойные представители своих школ. За два дня конкурса эти ребята смогли показать свои знания, лучшие качества и умения. Огромное спасибо всем педагогам-наставникам за воспитание подрастающего поколения. Отдельная благодарность нашим партнерам за помощь в организации конкурса», — сказал на награждении Батор Буянтуев, врио заместителя министра — председателя Комитета общего и дополнительного образования Бурятии.
«Надеемся, что “Лицей” станет дополнительным источником знаний, поможет ребятам подготовиться к олимпиадам и ЕГЭ и сделает их на шаг ближе к своей мечте — поступлению в престижные вузы страны. Онлайн-курсы не ограничиваются только рамками школьной программы, они развивают умение мыслить логически и нестандартно, что важно для участия в олимпиадах», — отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.
В команде «Ростелеком Лицея» состоят только лучшие учителя и преподаватели, методисты и эксперты, а также ведущие специалисты в сфере науки и образования России. Образовательный сервис предназначен для учеников с 1 по 11 классы и включает в себя программы по школьным предметам, методики подготовки к ЕГЭ и ОГЭ для старших классов. Для родителей на платформе доступны блоги, которые помогут лучше узнать своего ребёнка и замотивировать его на учёбу.
Узнать об онлайн-сервисе и оформить подписку на «Ростелеком Лицей» можно на сайте http://lc.rt.ru и по номеру 8 800 350 03 35.
Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», конкурс «Ученик года» направлен на поддержку школьников, которые имеют особые достижения в области спорта, науки, общественной жизни или искусства. В этом году за победу боролись 27 старшеклассников со всей республики.
По итогам двухдневного конкурса Гран-при выиграл учащийся бурятского национального лицея-интерната №1. Первое место занял ученик Баргузинской средней школы, второе и третье — учащиеся средней школы №51 Улан-Удэ и Иволгинской средней школы.
«За нашими детьми будущее, они достойные граждане своей страны и достойные представители своих школ. За два дня конкурса эти ребята смогли показать свои знания, лучшие качества и умения. Огромное спасибо всем педагогам-наставникам за воспитание подрастающего поколения. Отдельная благодарность нашим партнерам за помощь в организации конкурса», — сказал на награждении Батор Буянтуев, врио заместителя министра — председателя Комитета общего и дополнительного образования Бурятии.
«Надеемся, что “Лицей” станет дополнительным источником знаний, поможет ребятам подготовиться к олимпиадам и ЕГЭ и сделает их на шаг ближе к своей мечте — поступлению в престижные вузы страны. Онлайн-курсы не ограничиваются только рамками школьной программы, они развивают умение мыслить логически и нестандартно, что важно для участия в олимпиадах», — отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.
В команде «Ростелеком Лицея» состоят только лучшие учителя и преподаватели, методисты и эксперты, а также ведущие специалисты в сфере науки и образования России. Образовательный сервис предназначен для учеников с 1 по 11 классы и включает в себя программы по школьным предметам, методики подготовки к ЕГЭ и ОГЭ для старших классов. Для родителей на платформе доступны блоги, которые помогут лучше узнать своего ребёнка и замотивировать его на учёбу.
Узнать об онлайн-сервисе и оформить подписку на «Ростелеком Лицей» можно на сайте http://lc.rt.ru и по номеру 8 800 350 03 35.
Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
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