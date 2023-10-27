Общество 27.10.2023 в 12:34

Количество бюджетных мест в вузах Бурятии увеличится

Наибольший рост произойдет по программам подготовки инженеров
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Текст: Андрей Константинов
Количество бюджетных мест в вузах Бурятии увеличится
В 2022/2023 учебном году количество бюджетных мест в вузах Бурятии составило 3370. В 2024 году объём бюджетных мест в высших учебных заведениях по всей стране вырастет. Об этом сообщил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Согласно поручениям президента России Владимира Путина по обеспечению доступности высшего образования, в 2024 году количество бюджетных мест в российских вузах будет увеличено. Наибольший рост произойдет по программам подготовки инженеров. Это позволит усилить кадрами обеспечение технологического суверенитета - приоритетной задачи, поставленной президентом», - отметил Дмитрий Чернышенко.

На 772 увеличится количество мест по группе «Здравоохранение и медицинские науки», на 505 — по группе «Машиностроение», на 416 — по группе «Информатика и вычислительная техника» и на 304 — по группе «Электро- и теплоэнергетика». Бюджетные места для университетов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей будут распределены в особом порядке.

1 ноября будет открыт сбор заявок на бюджетные места от вузов страны, в том числе, и от вузов Бурятии.

«В 2022/2023 учебном году количество бюджетных мест в вузах республики составило 3370, что на 15,2% (445 мест) больше, чем было выделено для приема на 2021/22 учебный год», - отметили в Министерстве образования и науки Бурятии.

На сколько именно увеличится количество бюджетных мест в вузах Бурятии в этом году, узнаем уже в конце декабря, когда будут подведены итоги сбора заявок.

Фото: «Номер один»
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