Общество 27.10.2023 в 13:54
В Улан-Удэ вот-вот разразится «собачья» катастрофа
По решению суда из приютов на улицы города придется выпустить тысячи животных
Текст: Андрей Константинов
26 октября Пятый апелляционный суд в Новосибирске удовлетворил кассационную жалобу зоозащитников из Бурятии. Указ главы республики об установлении запрета на возврат бездомных животных в прежние места их обитания признан недействующим с даты принятия решения судом.
- Решение окончательное и пересмотру не подлежит. Мы теперь помогать финансово приютам не имеем права. Это будет нецелевое использование финансовых средств. Сегодня указ уже не действует, и мы не можем содержать животных в этих приютах. Владельцы приютов грозят выпустить животных. Сейчас в приюте «Ананда» порядка 3 тысяч собак, в приюте ЦАСС – 1,1 тысяч. То есть порядка 4 тысяч собак могут вернуться в прежнюю среду обитания, где их отловили, - пояснил заместитель начальника Управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин.
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, указ главы «сыграл значительную роль в сокращении случаев нападения собак на людей в республике». Так, в 2019 году в Бурятии было зарегистрировано 4134 обращения по поводу укусов животных, в 2020 их стало 3491. В прошлом году число нападений снизилось до 2,5 тысяч. За 9 месяцев этого года зафиксировано 2170 укусов.
«После отмены действия указа на территории республики порядок обращения с животными без владельцев регулируется федеральным законом N498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», который не устанавливает понятия «агрессивное животные» и не регулирует условия их содержания. Согласно его положениям, после отлова, стерилизации, вакцинации собак без владельцев обязаны возвращать в прежнюю среду обитания», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.
Как отмечали ранее в Управлении ветеринарии Бурятии, накануне сурового зимнего времени выпуск собак на волю станет настоящей катастрофой.
По словам ветеринаров, собаки в приютах уже отвыкли от свободной жизни, от добывания себе пропитания, забыли те места, где находились ранее. В случае выпуска собаки начнут сбиваться в стаи, искать себе территории, конфликтовать с людьми и другими собаками.
Напомним, в январе 2022 года глава Бурятии Алексей Цыденов своим указом запретил после отлова выпускать на волю собак, ростом более 25 см в холке, а также относящихся к породам из реестра опасных, или помесям от них. Таким образом, впервые в «собачьем вопросе» отдельный регион России не стал руководствоваться федеральными нормами, но выпустил свои - защищающие население республики от ежедневной опасности.
Правда, у этого решения оказалась и обратная сторона. Отловленных собак в приютах Улан-Удэ каждый месяц становилось все больше, соответственно, росли расходы и на их содержание. Так только сначала этого года на отлов и содержание собак в приютах Улан-Удэ потратили уже более 80 миллионов бюджетных рублей.
Фото: «Номер один»
- Решение окончательное и пересмотру не подлежит. Мы теперь помогать финансово приютам не имеем права. Это будет нецелевое использование финансовых средств. Сегодня указ уже не действует, и мы не можем содержать животных в этих приютах. Владельцы приютов грозят выпустить животных. Сейчас в приюте «Ананда» порядка 3 тысяч собак, в приюте ЦАСС – 1,1 тысяч. То есть порядка 4 тысяч собак могут вернуться в прежнюю среду обитания, где их отловили, - пояснил заместитель начальника Управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин.
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, указ главы «сыграл значительную роль в сокращении случаев нападения собак на людей в республике». Так, в 2019 году в Бурятии было зарегистрировано 4134 обращения по поводу укусов животных, в 2020 их стало 3491. В прошлом году число нападений снизилось до 2,5 тысяч. За 9 месяцев этого года зафиксировано 2170 укусов.
«После отмены действия указа на территории республики порядок обращения с животными без владельцев регулируется федеральным законом N498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», который не устанавливает понятия «агрессивное животные» и не регулирует условия их содержания. Согласно его положениям, после отлова, стерилизации, вакцинации собак без владельцев обязаны возвращать в прежнюю среду обитания», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.
Как отмечали ранее в Управлении ветеринарии Бурятии, накануне сурового зимнего времени выпуск собак на волю станет настоящей катастрофой.
По словам ветеринаров, собаки в приютах уже отвыкли от свободной жизни, от добывания себе пропитания, забыли те места, где находились ранее. В случае выпуска собаки начнут сбиваться в стаи, искать себе территории, конфликтовать с людьми и другими собаками.
Напомним, в январе 2022 года глава Бурятии Алексей Цыденов своим указом запретил после отлова выпускать на волю собак, ростом более 25 см в холке, а также относящихся к породам из реестра опасных, или помесям от них. Таким образом, впервые в «собачьем вопросе» отдельный регион России не стал руководствоваться федеральными нормами, но выпустил свои - защищающие население республики от ежедневной опасности.
Правда, у этого решения оказалась и обратная сторона. Отловленных собак в приютах Улан-Удэ каждый месяц становилось все больше, соответственно, росли расходы и на их содержание. Так только сначала этого года на отлов и содержание собак в приютах Улан-Удэ потратили уже более 80 миллионов бюджетных рублей.
Фото: «Номер один»
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