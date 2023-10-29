Общество 29.10.2023 в 07:00

В Улан-Удэ электроотопление стало дешевле дров

Однако массовому переходу на электричество мешает целый ряд факторов
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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ электроотопление стало дешевле дров
В столице Бурятии снова смог. Как оказалось, в двух точках города уровень концентрации вредных веществ превысил норму в сотни раз. Специалисты уверяют, что причиной аномального задымления стало начало отопительного сезона и маловетреная погода. Владельцам коттеджей посоветовали быстрее переходить от дров к электроотоплению.

Снова маски и респираторы

Для безопасной жизнедеятельности человека среднесуточный уровень твердых частиц в воздухе, который образуется при сжигании дизельного топлива, дров и угля, не должен превышать 25 микрограмм (мкг) на кубический метр воздуха. Эти рекомендации указаны во Всемирной организации здравоохранения.

22 октября в Улан-Удэ, на улицах Гармаева и Трубачеева, сервис «Проект Байкал 2» зафиксировал уровни выше 4 тыс. мкг на кубический метр воздуха. Выходит, норма превышена аж в сотни раз. И это только осень. Судя по всему, зимой в Улан-Удэ практически не останется безопасных зон для глубокого и спокойного дыхания, ведь топки поджидают жителей везде.

- Как-то странно, вроде переехали сюда, рассчитывая на чистый воздух, а зимой дышать тут еще хуже, чем в центре города, - жалуется Александр, владелец благоустроенного коттеджа с централизованным отоплением в поселке «Алтан-Газар» на Верхней Березовке. - Оказалось, что все дело в окружающем наш поселок частном секторе, прилегающем к Аршану. Он чуть выше нас и дым скатывается на поселок. А в частном секторе живут люди, которые топят углем, дровами и разного рода мусором. Понимания у них никакого, травят и себя, и нас.

Между тем в других коттеджных поселках Верхней Березовки за последние несколько лет произошли изменения. Если раньше почти каждый владелец коттеджа закупал дрова, то в прошлую зиму из многих дымовых труб не было видно ни дымка.

- Мы собрались с соседями и подсчитали, что отопление дровами уже невыгодно. Сегодня дрова - это горельник, сухостой, тонкомерный лес. Он не дает того тепла, как раньше, и стало выгоднее переходить на электроотопление, с чем многие согласились, - сообщают в чате одного из поселков. - Решили не травить себя дымом. Хорошее решение, когда все вокруг отказываются от сжигания дров и угля.

Тем более что в поселке многие дома подключены к трехфазной сети 380В. Она позволяет использовать электрокотлы и забыть о саже, мусоре и прочих допотопных «прелестях» отопления жилищ.

Не испортить воздух

Как констатировали эксперты, мелкодисперсные частицы диаметром РМ 2,5 способны проникать глубоко в легкие. Также частицы могут попадать даже в кровоток. Это в первую очередь вредит сердечно-сосудистой и дыхательной системам. В 2013 году загрязненный атмосферный воздух и мелкодисперсные частицы ВОЗ классифицировал как канцерогены.

В то же время нельзя забывать об экономической части. Два года назад «Номер один» познакомил читателей с доктором физико-математических наук Андреем Номоевым. Еще в то время он провел расчеты, которые позволяли сделать однозначный вывод – стоимость отопления дровами практически сравнялась с обогревом электроэнергией. В основу расчета он взял один грузовик дров стоимостью 7 тыс. рублей, который уходил на отопление дома в 100 квадратных метров.

По его расчетам, если раньше дровяное отопление было дешевле электрообогрева, то на сегодня ситуация поменялась. Это связано с ускоренным ростом цен на дрова, который, в свою очередь, произошел из-за исчерпания лесных ресурсов. При этом  тарифы на электроэнергию индексируются в меньшем объеме по сравнению со стоимостью дров, где наблюдается просто ценовой беспредел.

- Я делал расчеты исходя из стоимости дров - условно 7 тыс. рублей за грузовик при тарифе в 3 рубля 5 копеек. Даже при том уровне электрообогрев был сопоставим по цене с дровяным отоплением, - рассказывает ученый. – Сегодня же 1 киловатт-час стоит 3 рубля 46 копеек, но цена дров выросла до 15 тыс. рублей!

Революция сознания

По словам Андрея Номоева, практически двукратное увеличение стоимости дров ставит крест на доводах тех, кто уверяет о дешевизне дровяного отопления по сравнению с электроэнергией. Свою роль играет сила привычки: человечество столетиями использовало сжигание топлива в качестве главного способа обогрева жилищ. К электроотоплению привыкнуть сложнее.

- Однозначно дешевле использовать в коттеджах электрокотлы, а также другие способы отопления с помощью электроэнергии, особенно теплые полы, греющие потолки, автоматические регуляторы подачи тепла с электрокотлов с помощью технологий удаленного доступа. Последние позволяют понижать обогрев в дневное время, когда люди находятся на работе. Это снижает затраты еще на 20-30%, - отмечает он.

Также неэффективность отопления с помощью дров связана с множеством других факторов. Например, в связи с тем, что теперь на дрова готовят сухостой, горельник и валежник, которые попросту производят меньше тепла. Кроме того, дровяные котлы, как правило, расположены в гаражах, и тепло частично поступает в плохо утепленные помещения, перед тем как попасть непосредственно в жилище.

Означает ли это, что в Улан-Удэ продавцы дров разорятся в эту зиму, поскольку на их непомерно высокую продукцию не будет спроса? Похоже, вряд ли население в своей массе не делает расчеты и по-прежнему верит, что электроотопление «дорого», покупая дрова по астрономически высоким ценам и загрязняя атмосферу. Кроме того, даже отказавшиеся от дровяного отопления владельцы домов и коттеджей покупают топливо для использования его при растопке каминов и бань.

Говоря о значительной экономии владельцев коттеджей при переходе с дров на электроотопление нынешней зимой, Андрей Номоев, тем не менее, предостерег: полный отказ от дров может дать серьезную нагрузку на электросетевое хозяйство. Во многих местах города электросети не рассчитаны на дополнительную нагрузку зимой. Многие районы города бурно развивали жилищное строительство, а модернизация сетей не поспевала за ними, образуя дефицит.

Точка доступа

В результате доступ к трехфазному напряжению в 380 вольт, позволяющему безопасно эксплуатировать электрооборудование с максимальной мощностью, есть далеко не у всех домовладельцев Улан-Удэ.

Добавило проблем и то, что федеральный проект «Чистый воздух», включенный в нацпроект «Экология» (куда вошел Улан-Удэ со своим проектом реконструкции сетей), попал под секвестр. Как сообщили недавно в Госдуме РФ, предполагается сокращение финансирования программы «Чистый воздух» более чем на 6 млрд рублей по сравнению с объемами, утвержденными законом о бюджете на 2023–2025 годы. В 2024 году сокращение программы «Чистый воздух» предполагается на 42%, - сообщает пресс-служба ГД.

Впрочем, в будущем расходы, согласно проекту бюджета, остаются: в 2025 году планируется потратить 6,5 млрд рублей, в 2026 году - 9,5 млрд рублей.

Перевод частных домовладений Улан-Удэ с печного отопления на электрическое в целях сокращения вредных выбросов будет начат в 2024 году, отмечают в правительстве Бурятии.

- Реконструкция электросетевого хозяйства – одно из обязательных условий для перевода частного сектора на электроотопление, - прокомментировал ход реализации программы глава республики Алексей Цыденов. Уже сейчас мы выделяем на разработку проектной документации со стороны энергетиков 475,6 млн рублей. И до конца 2023 года «Россети Сибирь» проведут обследование домохозяйств с определением необходимой мощности оборудования. В 2024 году работа по проектированию продолжится и параллельно начнутся сами строительные работы по реконструкции сетей Левого Берега. В целом же проект по городу Улан-Удэ планируется завершить в 2027 году».

Как отмечают в правительстве, на электроотопление планируется перевести 45 тыс. частных домовладений. Выбросы от них в атмосферу, по подсчетам экологов, составляют порядка 215 тыс. тонн ежегодно.

Фото: «Номер один»
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