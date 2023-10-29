Алкоголизм, тюрьма и горе

Пока одни горожане переживают о работе, семье и прочих хлопотах, жизнь других сложилась так, что они каждый день ищут кров для ночлега, голодают и надеются только на милостыню. Корреспондент «Номер один» побывал на единственной точке города, где по выходным кормят нуждающихся, и узнал о судьбах людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.Несколько лет назад в Улан-Удэ заработала некоммерческая организация «Отцы города». Ее открыли под крылом протестантской церкви. По задумке к «Отцам» со временем должны были присоединиться благополучные граждане. Верующие начали кормить голодных жителей по выходным. Изначально было три точки: на «Саянах», рядом с городским садом и в Зверосовхозе. Но со временем их количество сократилось до одной. Теперь нуждающиеся могут бесплатно поесть только в центре, рядом с горсадом.Суббота, 12 часов дня, время обеда. На точке собирается порядка 40 - 60 жителей. Как отмечают организаторы, у точки появились даже постоянные «клиенты» - люди, приходящие сюда на протяжении двух-трех лет.К «столу» подают ароматный плов, насыщенный специями, сваренный в большом котле. Люди подходят по очереди, некоторые просят добавки. Кто-то берет вторую порцию для товарищей, которые не смогли подойти сами.Одна женщина, получив порцию плова, еще не прикоснувшись к еде, сразу просит добавочную порцию.- Я поем и еще с собой возьму - через некоторое время захочется снова поесть, - объясняет она.Очередь идет без лишней суеты. На первый взгляд большая часть пришедших - бездомные, страдающие алкоголизмом. Их выдает «боевой раскрас» на опухших лицах. Однако у каждого есть своя драма за плечами.Например, один из прихожан – мужчина 60 лет. Он имеет постоянную работу охранником, но все же приходит сюда уже два года. Как отмечает, снимает в городе комнату за 6 тысяч в месяц. На пенсию он все еще не вышел и средств ему не хватает.Другой мужчина – бывший участник боевых действий, имеет семью, детей и даже собственный дом.- Мне 55 лет. Считаете меня молодым? А меня на СВО не берут. Я принимал в 1998 году участие в чеченской кампании в Шалинском районе. Сейчас получаю «боевые» - 5800 рублей. В армии служил в мотострелковых войсках в Новосибирске. У меня свой дом, жена живет отдельно. Ругает меня, что пью. Дочка теряет меня, ищет, когда долго не видит. Старший сын находится по контракту на СВО. Дочь учится в Иркутске, младший сын тоже учится в Иркутске. На что они живут? Получают мои «боевые». Жена работает, я тоже подрабатываю. Дети у меня молодцы, – говорит он.Несмотря на подработки, губит нашего собеседника алкоголизм. Он его и подвел под срок.- Что-то надломилось у меня внутри после тюрьмы. Туда я попал за грабеж. Украл мелочь, чтобы выпить. Отсидел три года. Работать где-то? А зачем, когда можно так что-нибудь найти, мне уже 55 лет. Когда нужно, могу подработать, – коротко отвечает он.Среди прихожан выделяется совсем молодой человек по имени Саян. С ним случилась история, далеко не редкая в наши дни в сельской местности. Дело в том, что в свое время, с массовым распадом коллективных хозяйств в стране, в Бурятии появилось много частных животноводческих стоянок. На сегодня их владельцы нанимают работников. Такой труд на селе оплачивают по-разному: деньгами, продуктами, одеждой. Однако некоторые недобросовестные наниматели платят совсем гроши. Так случилось и с этим парнем.- Я жил с хозяевами стоянки, отработал два месяца. Мне заплатили копейки, хотя я хотел купить одежду. Плюнул на такое отношение и рванул в город. Но задержался здесь надолго. Телефон у меня украли, деньги на дорогу домой тоже, с собой было всего 1500 рублей. Сейчас ночую где приходится, то в подъездах, то в подвалах, - объясняет он.В очереди также видим женщину средних лет. В отличие от других, она неплохо одета. Как оказалось, ей 56 лет, есть своя квартира. До 2000 года работала санитаркой. Предпочитает «выбить» пенсию, а не работать.- У меня идет «метафизическая война» с властью, чтобы выйти на минимальную пенсию в 59 лет. Из-за этой борьбы я похудела на несколько килограммов. Стараюсь хорошо выглядеть, и мне это удается, спасибо одежде секонд-хенд. Мне в жизни помогает моя мама. Работать, снова полы мыть? Нет, намылась за всю жизнь, - говорит она.К слову, организацию не просто так назвали именно «отцовской». Это связано с убеждениями.- Во многих общественных мероприятиях, особенно в школах, преобладают женщины. Но отцы тоже имеют свое особое призвание - нести на своих плечах ответственность о своих детях, заботиться о благополучии своей семьи. Мы акцентируем внимание на том, что воспоминания о детстве связаны со временем, которое проведено вместе с отцом и матерью. «Отцы города» не только организовывают бесплатные обеды для нуждающихся, но и показывают «мужской» подход к воспитанию детей, у которых не было отцов, чтобы они почувствовали поддержку и заботу со стороны мужчин, - рассказывает основатель организации Сергей Переславцев.В «Отцах» есть молодежная бригада, которой руководит Андрей Карякин.- У нас есть ребята, которые каждую субботу приходят и кормят людей. Другие члены команды присоединяются в свободное время. Трудимся поочередно, на продукты складываемся, покупаем одноразовую посуду, готовим, кормим, убираемся. На приготовление одного обеда уходит по 3 000–3 500 рублей. Планируем расшириться и начать кормить в разных точках города. Желающие помочь голодающим могут подходить к нам в субботние дни. С наступлением холодов люди нуждаются в теплой одежде, обуви, – рассказывает Андрей.У «Отцов города» тоже свои жизненные пути. Например, Константин Климовских из семьи верующих. В одно время тоже начал злоупотреблять спиртным, но вовремя взял себя в руки. Он обратился в центр для нарко-, алкозависимых и преодолел тягу и к алкоголю, и к курению.- Сейчас у меня отвращение к алкоголю. Теперь не понимаю, как мог пить такую гадость? – признается он.Сергей Карпов два года был наркозависимым: употреблял синтетические наркотики. Подобная история случилась и с несколькими другими волонтерами. Получается так, что помогают нуждающимся и зависимым те, кто сам прошел подобное и смог выйти на правильный путь.После еды часть нуждающихся возвращаются на места, где обычно сидят, и просят милостыню. В центре можно увидеть много таких примеров.Так, в глаза бросается мужчина рядом с надписью: «Прошу 1 рубль». Его зовут Антон, ему 60 лет. Как оказалось, житель разведен с женой, у него есть сын и дочка. Не бездомный - живет в своем домике, который отапливает упавшими ветками, собирая их в лесу. Дома его ждут кот, собака и хозяйство – выращивает овощи. Денег ему все равно не хватает. Внимание людей привлекает своей необычной одеждой.- Моя рубашка с разноцветными кубиками кормит меня. Был случай, когда молодая пара перевела мне на карту 1000 рублей. Одна женщина дала 800 рублей, другая - 500 рублей. Иногда в выходные набирается по 2300 рублей. На первый взгляд кажется, что люди мало дают, но кто-то копейками может дать 90 рублей, а кто-то положить просто рубль. Мой способ работает. Придумал такую рубашку десять лет назад и пробовал выходить в народ. Но тогда у меня совсем другая жизнь была, насыщенная. У меня неоконченное высшее педагогическое образование по специальности «Русский язык и литература». Я недолго поработал в районах республики учителем,- говорит Антон.Но есть и другие примеры – это те, кто полноценно зарабатывает на улице. Например, на Арбате можно встретить местного «народного артиста» - 78-летнего отца двух дочерей с музыкальным образованием по имени Георгий. Дед, у которого внуки танцуют и поют, любит выходить на главную улицу города для души, чтобы играть на баяне, веселить народ и петь для них песни.- Артисты работают в барах, ресторанах, в Кремлевском дворце, а я - «народным артистом» на нашем Арбате. Играю с марта по октябрь, до холодов, пока пальцы не замерзнут. Про меня всюду в газетах пишут, подходят телевизионщики, снимают на камеру. У нас свой семейный ансамбль. Жена тоже поет. У меня 50 лет общего трудового стажа. Мой отец был офицером, воевал на фронте в Великую Отечественную войну. Я работал и педагогом в школе, и на заводе. Окончил музыкальное училище имени Чайковского в Улан-Удэ по классу «баян». Служил в армии, в ракетных войсках, в Братске. Построил дом, посадил дерево. Я не прошу подаяния, а зарабатываю. Не могу сидеть дома. Прихожу на Арбат и работаю по два часа в день, - рассказывает пенсионер Георгий Думнов.К слову, культура уличных музыкантов и артистов жила во все времена. Такие граждане выходят в массы по своему желанию и ради дополнительного заработка. Они показывают свои умения, а народ развлекается. Но все же стоит помнить, что таких людей – меньшинство.Огромная часть нуждающихся сидит в надежде на милостыню на улицах Улан-Удэ далеко не от хорошей жизни. Зачастую они находят понимание и поддержку только в таких организациях, как «Отцы города», а те, в свою очередь, действуют по идейным соображениям, тратят деньги из своего кармана и работают без регуляции и какой-то поддержки государства. Этот факт заставляет задуматься. В Бурятии есть лишь единицы официальных центров помощи нуждающимся. Как показывает практика, мера малоэффективна, с годами меньше бездомных в городе не становится. В оказании помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, нужна системная работа, которой, увы, пока не видно.Фото: «Номер один»