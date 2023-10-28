Экс-начальник трудинспекции Бурятии пошел в суд из-за лампочки

Парадоксальная ситуация произошла с бывшим руководителем трудовой инспекции. В январе 2023 года Анатолия Пыкина уволили со службы. Господин Пыкин сразу же пошел в суд требовать компенсацию за вредные условия труда. По мнению бывшего начальника трудинспекции, ему причиталось 112 тыс. рублей и сверх этого компенсация морального ущерба в сумме 75 тыс. рублей.16 января 2023 года Анатолия Пыкина, непримиримого борца за права трудящихся, уволили со службы в связи с истечением служебного контракта. О грядущем увольнении ему сообщили 11 января. В этот же день начальник трудовой инспекции обратился в Роструд с заявлением о выплате компенсации за дополнительные отпуска в связи с вредными условиями труда сверх ежегодного оплачиваемого отпуска.Свои претензии господин Пыкин мотивировал тем, что 30 декабря 2011 года на его рабочем месте проводили аттестацию, которая выявила вредные условия труда. В декабре 2014 года на его рабочем месте вновь провели проверку – вредные условия сохранялись. К слову, вред заключался в том, что на рабочем месте Анатолия Пыкина и его сотрудников мигали лампы.«В день увольнения работодатель не выплатил компенсацию при увольнении за дополнительные отпуска в связи с вредными условиями гражданской службы. Таким образом, работодатель проигнорировал нормы закона и условия заключенного контракта. Указанные действия нанимателя причинили истцу физические и нравственные страдания», - писал Анатолий Пыкин в исковом заявлении.Роструд заявление оставил без рассмотрения. Тогда Анатолий Пыкин обратился в Октябрьский районный суд.В суде представитель Государственной инспекции по труду Юрий Гармаев пояснил, что Анатолий Пыкин не уведомлял нанимателя о дополнительном отпуске за работу во вредных условиях труда. Также Гармаев отметил, что господин Пыкин знал о своем праве на предоставление дополнительного отпуска за работу в таких условиях, однако на протяжении восьми лет об этом не заявлял. При этом руководитель инспекции не принимал никаких мер по закреплению такого же права на предоставление отпусков в служебных контрактах своих подчиненных.«На лицо явное злоупотребление правом. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, утвержденный Анатолием Пыкиным, им самим не выполнялся. Более того, для оборудования рабочего места руководителя предусмотрено приобретение и установка настольных светильников, что также не было выполнено со стороны истца, при том что истец занимал должность руководителя инспекции», - приводил доводы в защиту благосостояния инспекции Юрий Гармаев.Представитель Федеральной службы по труду и занятости сообщил в суде о том, что по результатам аттестации рабочих мест Пыкин утвердил план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации. Согласно этому плану, нужно было купить и установить настольные светильники для рабочего места руководителя. После выполнения этих мероприятий руководитель инспекции должен был провести внеплановую аттестацию, однако вовремя он ее не провел. Специальную оценку, по итогам которой вредные условия труда на рабочих местах не выявились, провели только в декабре 2014 года.Кроме того, продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска не оговорена и в служебном контракте Пыкина.Октябрьский районный суд Анатолию Пыкину в удовлетворении исковых требований отказал. Суд исходил из того, что Анатолий Пыкин злоупотреблял своим правом, поскольку именно он должен был устранять нарушения и факторы вредности, выявленные в ходе аттестации рабочих мест. Вместе с тем господин Пыкин не представил сведений и доказательств того, что, являясь руководителем инспекции, он надлежащим образом уведомил своего нанимателя – Роструд - о наличии вредных факторов условий труда.Бывший руководитель инспекции решил обжаловать решение районного суда в Верховном. Однако и там он не смог доказать свое право на компенсации.Коллегия судей рассудила так: поскольку в графиках отпусков сотрудников трудовой инспекции за 2011 - 2013 годы отсутствуют сведения о предоставлении работникам дополнительного отпуска, связанного с вредными условиями труда, значит таковых и не было.«По состоянию на 1 января 2012 года вредные факторы трудового процесса в Государственной инспекции труда были устранены, в связи с чем основания для предоставления Анатолию Пыкину ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска отсутствуют», - пришли к выводу судьи.Анатолий Пыкин трудился в инспекции труда с 1995 года, в июле 2011 он ее возглавил. Период нахождения господина Пыкина у руля инспекции оставил у предпринимателей республики не самые приятные воспоминания.Так, 2015 год запомнился спорами авиазавода и трудовой инспекции. Леонид Белых, бывший в ту пору руководителем завода, жаловался на притеснения со стороны инспекции. Столкновения промышленного гиганта и госинспекции труда в Бурятии вышли даже на уровень правительства республики. В начале 2016 года обвинения со стороны Союза промышленников и предпринимателей в адрес руководителя ведомства Анатолия Пыкина прозвучали на одном из совещаний.Исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Николай Зайцев тогда рассказал о постоянно возникающих сложностях для работодателей: аттестации рабочих мест, специальной оценке труда, психологическом обследовании и прочем.В декабре 2017 года на жалобы бизнеса обратил внимание глава Бурятии Алексей Цыденов.«Алексей Самбуевич, просьба от производственников. Помогите, чтобы бизнес не «кошмарили»! - обращался к главе представлявший компанию «Полистройдеталь» Сергей Корбышев.Алексей Цыденов тогда высказался однозначно: «Проверяющий должен быть не палачом, а помощником. Есть нарушение – подскажи, помоги, скажи исправить это и это, на первый раз замечание. Если второй раз поймали на том же самом, то отвечай, пожалуйста», - заявлял глава региона.Похоже, недовольным стилем работы Анатолия Пыкина все же удалось добиться его смещения с поста руководителя, который он занимал 12 лет. Сейчас жалоб со стороны бизнеса на трудовую инспекцию не наблюдается.Фото: pixabay.com