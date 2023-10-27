Общество 27.10.2023 в 15:16
Монголия «рубит» выход к морю
«Море является собственностью не только тех стран, которые им обладают» - премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ
Текст: Номер один
Правительство Монголии проводит последовательную открытую политику по облегчению условий торговли и транспорта и развитию морских и транзитных перевозок в рамках «Новой политики восстановления», которая является первым этапом реализации политики долгосрочного развития Монголии «Видение 2050» на ближайшие 10 лет. Об этом заявил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. В качестве наблюдателя он принял участие в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе, сообщает МОНЦАМЭ.
В этом контексте он призвал стран-членов ШОС конкретно рассмотреть вопрос о грузоперевозках в странах, не имеющих выхода к морю, заявив, что море является собственностью не только тех стран, которые им обладают, и его доступность для всех стран мира вносит важный вклад в сбалансированное развитие стран.
Говоря о деятельности в рамках трехстороннего сотрудничества между Монголией, Россией и Китаем, премьер-министр Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что такие крупные проекты, как модернизация центрального железнодорожного коридора, строительства новых восточного и западного коридоров, строительство автомобильных дорог и газопровода, соединяющих три страны, которые включены в «Программу экономического коридора Монголия-Россия-Китай», могут быть скоординированы с деятельностью ШОС.
В своем выступлении премьер-министр Оюун-Эрдэнэ также заявил, что Монголия стремится последовательно проводить мирную, открытую, многоопорную и независимую внешнюю политику и, как наблюдатель, привержена тесному сотрудничеству с ШОС, ее членами и странами-наблюдателями, активному и продуктивному участию в многосторонних торгово-экономических процессах в регионе.
Помимо расширения связей и сотрудничества со странами-членами ШОС, Оюун-Эрдэнэ также выразил приверженность развитию взаимовыгодного сотрудничества в области торговли, инвестиций, продовольствия, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, энергетики, индустриализации, транспорта и логистики, портовой инфраструктуры, окружающей среды, зеленого развития, туризма, информационных технологий и гуманитарной деятельности.
Заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе состоялось 26 октября в Бишкеке (Киргизия). В заседании приняли участие представители России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Пакистана, Ирана, Беларуси и Туркменистана.
Фото: montsame.mn
В этом контексте он призвал стран-членов ШОС конкретно рассмотреть вопрос о грузоперевозках в странах, не имеющих выхода к морю, заявив, что море является собственностью не только тех стран, которые им обладают, и его доступность для всех стран мира вносит важный вклад в сбалансированное развитие стран.
Говоря о деятельности в рамках трехстороннего сотрудничества между Монголией, Россией и Китаем, премьер-министр Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что такие крупные проекты, как модернизация центрального железнодорожного коридора, строительства новых восточного и западного коридоров, строительство автомобильных дорог и газопровода, соединяющих три страны, которые включены в «Программу экономического коридора Монголия-Россия-Китай», могут быть скоординированы с деятельностью ШОС.
В своем выступлении премьер-министр Оюун-Эрдэнэ также заявил, что Монголия стремится последовательно проводить мирную, открытую, многоопорную и независимую внешнюю политику и, как наблюдатель, привержена тесному сотрудничеству с ШОС, ее членами и странами-наблюдателями, активному и продуктивному участию в многосторонних торгово-экономических процессах в регионе.
Помимо расширения связей и сотрудничества со странами-членами ШОС, Оюун-Эрдэнэ также выразил приверженность развитию взаимовыгодного сотрудничества в области торговли, инвестиций, продовольствия, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, энергетики, индустриализации, транспорта и логистики, портовой инфраструктуры, окружающей среды, зеленого развития, туризма, информационных технологий и гуманитарной деятельности.
Заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе состоялось 26 октября в Бишкеке (Киргизия). В заседании приняли участие представители России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Пакистана, Ирана, Беларуси и Туркменистана.
Фото: montsame.mn