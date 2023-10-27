Общество 27.10.2023 в 15:16

Монголия «рубит» выход к морю

«Море является собственностью не только тех стран, которые им обладают» - премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ  
A- A+
Текст: Номер один
Монголия «рубит» выход к морю
Правительство Монголии проводит последовательную открытую политику по облегчению условий торговли и транспорта и развитию морских и транзитных перевозок в рамках «Новой политики восстановления», которая является первым этапом реализации политики долгосрочного развития Монголии «Видение 2050» на ближайшие 10 лет. Об этом заявил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. В качестве наблюдателя он принял участие в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе, сообщает МОНЦАМЭ.

В этом контексте он призвал стран-членов ШОС конкретно рассмотреть вопрос о грузоперевозках в странах, не имеющих выхода к морю, заявив, что море является собственностью не только тех стран, которые им обладают, и его доступность для всех стран мира вносит важный вклад в сбалансированное развитие стран.

Говоря о деятельности в рамках трехстороннего сотрудничества между Монголией, Россией и Китаем, премьер-министр Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что такие крупные проекты, как модернизация центрального железнодорожного коридора, строительства новых восточного и западного коридоров, строительство автомобильных дорог и газопровода, соединяющих три страны, которые включены в «Программу экономического коридора Монголия-Россия-Китай», могут быть скоординированы с деятельностью ШОС.

В своем выступлении премьер-министр Оюун-Эрдэнэ также заявил, что Монголия стремится последовательно проводить мирную, открытую, многоопорную и независимую внешнюю политику и, как наблюдатель, привержена тесному сотрудничеству с ШОС, ее членами и странами-наблюдателями, активному и продуктивному участию в многосторонних торгово-экономических процессах в регионе.

Помимо расширения связей и сотрудничества со странами-членами ШОС, Оюун-Эрдэнэ также выразил приверженность развитию взаимовыгодного сотрудничества в области торговли, инвестиций, продовольствия, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, энергетики, индустриализации, транспорта и логистики, портовой инфраструктуры, окружающей среды, зеленого развития, туризма, информационных технологий и гуманитарной деятельности.

Заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе состоялось 26 октября в Бишкеке (Киргизия). В заседании приняли участие представители России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Пакистана, Ирана, Беларуси и Туркменистана.

Фото: montsame.mn
Теги
ШОС Монголия море

Все новости

Мэр Улан-Удэ: Мы возрождаем работу МУП «Городские маршруты»
27.10.2023 в 17:48
В Улан-Удэ депутаты горсовета нашли на субботнике статую Будды
27.10.2023 в 17:37
В Бурятии грузовые поезда следуют через электронные ворота
27.10.2023 в 17:32
В Бурятии дельту Селенги планируют зачистить от рыбацких хижин
27.10.2023 в 17:06
Жители села в Бурятии продолжают пить ржавую, вонючую воду
27.10.2023 в 16:22
Монголия и Бурятия дружат соснами
27.10.2023 в 16:21
За 5 лет Бурятия приобрела медицинское оборудование на 2,7 млрд рублей
27.10.2023 в 16:17
В Бурятии прокуратура не согласовала более 77% проверок бизнеса
27.10.2023 в 16:03
В Бурятии корсаков «депортировали» из села
27.10.2023 в 15:38
Монголия «рубит» выход к морю
27.10.2023 в 15:16
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 октября

Читайте также
Мэр Улан-Удэ: Мы возрождаем работу МУП «Городские маршруты»
Игорь Шутенков поздравил с праздником коллектив предприятия и вручил награды отличившимся
27.10.2023 в 17:48
В Бурятии грузовые поезда следуют через электронные ворота
Более 5 млн грузовых вагонов осмотрено автоматизированными системами на ВСЖД с начала года

27.10.2023 в 17:32
В Бурятии дельту Селенги планируют зачистить от рыбацких хижин
Власти насчитали там 74 непонятных строений, но их может быть и больше
27.10.2023 в 17:06
Жители села в Бурятии продолжают пить ржавую, вонючую воду

В селе Мостовка закрыли детсад и школьную столовую из-за воды плохого качества

27.10.2023 в 16:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru