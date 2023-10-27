В Бурятии корсаков «депортировали» из села

Так недавно в село Окино-Ключи Бичурского района забежали несколько корсаков. Несмотря на то, что животные не представляли угрозы, такое соседство с человеком не желательно. Инспектор Бурприроднадзора Александр Бурцев оперативно отловил корсаков и выпустил в естественную среду обитания.











В Бурятии корсаков исключили из перечня объектов животного мира, занесённых в республиканскую Красную книгу. Решение об этом приняло Министерство природных ресурсов и экологии РБ.«Численность популяции корсаков в середине XX века сильно пострадала из-за бесконтрольной охоты в погоне за ценной шкуркой. Долгое время корсак был занесён в Красную книгу Бурятии. На сегодня его популяция восстановлена», - сообщили в Бурприроднадзоре.Несмотря на то, что корсаки больше не являются краснокнижными, Бурприроднадзор продолжает мероприятия по охране этого вида.Корсак или степная лисица - хищное млекопитающее рода лисиц семейства псовых. Похож на обыкновенную лисицу, но заметно мельче (длина тела 50-60 см, хвоста – 25-35 см), с более крупными ушами и длинными конечностями. Высота в холке около 30 см. Вес – 4-6 кг. Морда короткая, сильно заостренная; скулы широкие; уши большие, широкие в основании, к концам заострённые. Обычная окраска светлая, серая или рыжевато-серая.Фото и видео: Бурприроднадзор