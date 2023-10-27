Общество 27.10.2023 в 16:03

В Бурятии прокуратура не согласовала более 77% проверок бизнеса

В целом на Дальнем Востоке отклонены почти три четверти заявок на внеплановые проверки бизнеса
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Текст: Номер один
В Бурятии прокуратура не согласовала более 77% проверок бизнеса
Из поступивших в органы прокуратуры дальневосточных регионов в текущем году более 4,8 тыс заявлений органов контроля о проведении внеплановых проверок прокурорами отказано в согласовании по 3,5 тыс материалов или 73 %, сообщило управление Генеральной прокуратуры РФ в ДФО.

Значительное число отклоненных внеплановых проверок бизнеса наблюдается в Еврейской автономной области (86 %), Камчатском крае (84,6 %), Магаданской области (79,5 %), Бурятии (77,6 %), Чукотском автономном округе (75,7 %), в Якутии (75,5 %) и Сахалинской области (74,7 %).

Ниже среднеокружного значения удельный вес решений об отказе в согласовании проверочных мероприятий органам контроля составил в Забайкальском (69 %), Приморском (69,5 %), Хабаровском краях (68,8 %), Амурской области (72 %).

Причинами отказа прокуроров в согласовании проверочных мероприятий послужили отсутствие достаточных оснований на их проведение. В том числе связанных с наличием непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Значительное количество отклоненных заявлений контролирующих органов свидетельствует о последовательной и целенаправленной работе органов прокуратуры по минимизации проверок и снижению административного давления на хозяйствующие субъекты.

Напомним, что мораторий на плановые проверки будет действовать до 2030 года.

Фото: «Номер один»
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проверки мораторий прокуратура

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