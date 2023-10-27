Общество 27.10.2023 в 16:21

Монголия и Бурятия дружат соснами

Республика подарила соседней стране два миллиона семян сосны  
A- A+
Текст: Номер один
Монголия и Бурятия дружат соснами
Два миллиона семян сосны обыкновенной из Бурятии передала зампред правительства России Виктория Абрамченко президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху во время заседания Межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству 23 октября.

Помимо этого, монгольской стороне передан сертификат на пять тысяч сеянцев, для посадки в 2024 году, сообщили в правительстве Бурятии.

Мероприятия по посадке деревьев проводятся в знак сотрудничества России и Монголии и поддержки монгольского национального движения «Миллиард деревьев».

«Посадка деревьев - это продолжение нашей договоренности, установленной в рамках российско-монгольского экономического форума, который проходил в Бурятии в прошлом году. Тогда мы договорились, что поможем саженцами в лесовосстановлении. Мы развиваем несколько питомников в республике, воспроизводим сосну и другие виды деревьев», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Лесники Бурятии помогают специалистам из соседней страны на постоянной основе. Семена, подаренные Монголии, имеют отличное качество, и по заверению сотрудников Республиканского агентства лесного хозяйства, будут иметь хорошие всходы.

«Мы рады принять участие в проекте. Для нас большая честь, что наша бурятская сосна будет расти на территории соседней страны. Подарок для коллег, семена сосны обыкновенной собраны в январе 2022 года на территории Бурятии в Кяхтинском лесничестве, у них первый класс всхожести, что говорит об их высоком качестве», - рассказал Андрей Самойлов, заместитель руководителя агентства – начальник отдела воспроизводства лесов.

Напомним, в мае этого года был высажен лес в честь 100-летия Бурятии в Селенгинском аймаке Монголии. Роща имени главы Бурятии появилась в местности «Сосновая башня». Для этой цели Республиканское агентство лесного хозяйства безвозмездно привезло в приграничный район 5,5 тыс сеянцев сосны c берегов Байкала – из Кикинского лесхоза. Деревья посажены на площади 1 гектар.

Фото: egov-buryatia.ru

Теги
Бурятия Монголия связи лесопосадки

Все новости

Мэр Улан-Удэ: Мы возрождаем работу МУП «Городские маршруты»
27.10.2023 в 17:48
В Улан-Удэ депутаты горсовета нашли на субботнике статую Будды
27.10.2023 в 17:37
В Бурятии грузовые поезда следуют через электронные ворота
27.10.2023 в 17:32
В Бурятии дельту Селенги планируют зачистить от рыбацких хижин
27.10.2023 в 17:06
Жители села в Бурятии продолжают пить ржавую, вонючую воду
27.10.2023 в 16:22
Монголия и Бурятия дружат соснами
27.10.2023 в 16:21
За 5 лет Бурятия приобрела медицинское оборудование на 2,7 млрд рублей
27.10.2023 в 16:17
В Бурятии прокуратура не согласовала более 77% проверок бизнеса
27.10.2023 в 16:03
В Бурятии корсаков «депортировали» из села
27.10.2023 в 15:38
Монголия «рубит» выход к морю
27.10.2023 в 15:16
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 октября

Читайте также
Мэр Улан-Удэ: Мы возрождаем работу МУП «Городские маршруты»
Игорь Шутенков поздравил с праздником коллектив предприятия и вручил награды отличившимся
27.10.2023 в 17:48
В Бурятии грузовые поезда следуют через электронные ворота
Более 5 млн грузовых вагонов осмотрено автоматизированными системами на ВСЖД с начала года

27.10.2023 в 17:32
В Бурятии дельту Селенги планируют зачистить от рыбацких хижин
Власти насчитали там 74 непонятных строений, но их может быть и больше
27.10.2023 в 17:06
Жители села в Бурятии продолжают пить ржавую, вонючую воду

В селе Мостовка закрыли детсад и школьную столовую из-за воды плохого качества

27.10.2023 в 16:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru