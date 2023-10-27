Монголия и Бурятия дружат соснами

Два миллиона семян сосны обыкновенной из Бурятии передала зампред правительства России Виктория Абрамченко президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху во время заседания Межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству 23 октября.Помимо этого, монгольской стороне передан сертификат на пять тысяч сеянцев, для посадки в 2024 году, сообщили в правительстве Бурятии.Мероприятия по посадке деревьев проводятся в знак сотрудничества России и Монголии и поддержки монгольского национального движения «Миллиард деревьев».«Посадка деревьев - это продолжение нашей договоренности, установленной в рамках российско-монгольского экономического форума, который проходил в Бурятии в прошлом году. Тогда мы договорились, что поможем саженцами в лесовосстановлении. Мы развиваем несколько питомников в республике, воспроизводим сосну и другие виды деревьев», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Лесники Бурятии помогают специалистам из соседней страны на постоянной основе. Семена, подаренные Монголии, имеют отличное качество, и по заверению сотрудников Республиканского агентства лесного хозяйства, будут иметь хорошие всходы.«Мы рады принять участие в проекте. Для нас большая честь, что наша бурятская сосна будет расти на территории соседней страны. Подарок для коллег, семена сосны обыкновенной собраны в январе 2022 года на территории Бурятии в Кяхтинском лесничестве, у них первый класс всхожести, что говорит об их высоком качестве», - рассказал Андрей Самойлов, заместитель руководителя агентства – начальник отдела воспроизводства лесов.Напомним, в мае этого года был высажен лес в честь 100-летия Бурятии в Селенгинском аймаке Монголии. Роща имени главы Бурятии появилась в местности «Сосновая башня». Для этой цели Республиканское агентство лесного хозяйства безвозмездно привезло в приграничный район 5,5 тыс сеянцев сосны c берегов Байкала – из Кикинского лесхоза. Деревья посажены на площади 1 гектар.Фото: egov-buryatia.ru