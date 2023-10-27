Общество 27.10.2023 в 16:22

Жители села в Бурятии продолжают пить ржавую, вонючую воду

В селе Мостовка закрыли детсад и школьную столовую из-за воды плохого качества

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Текст: "Номер один"
Жители села в Бурятии продолжают пить ржавую, вонючую воду

У жителей прибайкальского села Мостовка из кранов продолжает бежать ржавая вода с запахом тухлых яиц. Иногда вода пахнет соляркой. Об этом «Номер один» сообщили местные жители.

Напомним, недавно мы рассказывали о том, что в Мостовке Прибайкальского района уже на протяжении десяти лет из кранов бежит ржавая вода с невыносимым запахом. Ее невозможно пить, использовать для готовки, стирки и даже мытья. Водой цвета апельсинового сока вынуждены пользоваться многоквартирный дом, несколько частных, а также детсад и школа.

Те, кто рискует испить такой водицы, жалуются на боли в желудке. У детей помимо больных желудков появляются гнойные высыпания на коже. Питьевую воду приходится покупать или привозить из других сел.

Жители села обратились за помощью в отделение Народного фронта в Бурятии. Активисты отделения ОНФ, в свою очередь, обратились в прокуратуру с просьбой комплексно проверить факты угрозы здоровью людей, а также привлечь власти за бездействие и понудить решить проблему.

Из-за воды несоответствующего качества в Мостовке закрыли детский сад и школьную столовую.

«Работа школьной столовой приостановлена в связи с низким качеством питьевой воды в с. Мостовка с 11 октября. В настоящее время направлено письмо в Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия о возможности организовать работу школьного пищеблока на привозной воде. При получении положительного ответа работа столовой будет возобновлена", - сообщается в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».

Районные власти сообщают, что по состоянию на 25 октября в Мостовке провели технический осмотр и ремонт станции водоподготовки, установлен новый насос, идёт прокачивание воды из скважины.

«Заказаны компоненты на станцию водоподготовки в г. Новосибирск. Срок поставки в течении 10 дней. После замены элементов фильтрации, вода будет соответствовать нормативным показателям», - пишут в чате «Прибайкалье-инфо.24/7».

 

Теги
прибайкальский район вода ржавчина школа детский сад

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