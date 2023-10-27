В Бурятии дельту Селенги планируют зачистить от рыбацких хижин

На побережье Байкала и впадающих в него рек давно наводят порядок. Но пока эти меры все еще не дают должного результата. Так, уже несколько лет подряд решается вопрос с бесхозными домиками, заполонившими берега Селенги. Официально их насчитали 74 штуки, но есть вероятность, что хижин и сараев в два раза больше. По идее, все строения должны снести и зачистить дельту, однако мешает этому затянувшийся процесс, который рискует отложить проблему еще на неопределенное время.Несколько месяцев назад под эгидой природоохранной прокуратуры прошло координационное совещание о ситуации на Байкале. В частности, на совещании шел разговор о наведении порядка в дельте Селенги с различными непонятными рыбацкими хижинами, сараями, охотничьими домиками и прочими незаконными строениями. Есть подозрение, что их все еще используют при браконьерской добыче рыбы, а также для незаконной турдеятельности.В итоге пришли к простому выводу, что в дельте необходимо провести работу по выявлению подобных строений, составлению перечня, определению собственников и т. д. Стоит задача установить, законно ли в дельте Селенги возведены непонятные рыбацкие хижины, а также определить, есть ли основания для их сноса. Бесхозные строения стоят на берегу уже более 10-15 лет. По итогам совещания сложилось впечатление, что власть на самом деле всерьез взялась за наведение порядка. Но пока рано говорить, что это действительно произойдет.Многие согласятся, что, прежде чем проводить работу на каком-либо участке, необходимо определить границы этого участка. Это же касается и дельты Селенги. Оказалось, что у органов власти разнятся представления о конфигурации селенгинской дельты.- В настоящее время в сведениях Единого государственного реестра недвижимости отсутствует информация о местоположении береговой линии реки Селенги в ее дельте, что затрудняет принятие решений по использованию и контролю за использованием земельных участков, - сообщил «Номер один» Геннадий Осетров, и. о. руководителя администрации МО «Кабанский район».При этом в минприроды республики занимают несколько иную позицию.- Береговая линия (граница водного объекта) в дельте реки Селенги определена и поставлена на кадастровый учет, и данные сведения внесены в сведениях Единый государственный реестр недвижимости 10.09.2021 (реестровый номер 03:09-5.1), - отметила Наталья Тумуреева, министр природных ресурсов Бурятии.Думаем, что в этой ситуации мнение министра более весомо, в сравнении с позицией муниципальных властей. Очертания дельты Селенги официально установлены два года назад.Учетные данные Управления Росреестра по Бурятии говорят, что площадь дельты составляет более 45 тыс. гектаров.По словам Геннадия Осетрова, в настоящее время территория селенгинской дельты используется для природоохранных целей, сельскохозяйственных и рекреационных целей, размещения объектов транспорта, охотничьего хозяйства.- Администрацией МО «Кабанский район» в дельте реки Селенги земельные участки под строительство объектов не предоставляются, - твердо заверил и. о. муниципального руководителя.Более того, районные власти настроены решительно защищать уникальные места.- В случае поступления в администрацию МО «Кабанский район» материалов природоохранных органов, органов земельного надзора и контроля по установленным фактам строительства и размещения объектов без документов, разрешающих их строительство, будет рассматриваться вопрос по их сносу или приведению в соответствие с установленными требованиями, - пообещал Геннадий Осетров.Одновременно он сообщил, что должностными лицами Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства (АБТУР) в дельте Селенги выявлено 74 объекта, «которые, возможно, используются для незаконной добычи рыбы».74 объекта – количество, конечно, солидное. Однако пару лет назад в Бурятии, напомним, говорили, что в дельте есть около 200 разных строений. Расхождение в цифрах не очень понятно, но то, что на карандаш уже взяты 74 объекта, внушает надежду, что процесс очищения дельты Селенги все же раскручивается. Собственно говоря, при нынешнем развитии технологий выявить строения очень просто. К примеру, можно просто запустить над дельтой беспилотник с камерой, тепловизором и прочими приспособлениями.Будем ждать, что покажет дальнейшее разбирательство властей с этим черным списком. Интересно, у многих ли объектов удастся найти собственников? Ну а то, что на Байкале не утихает незаконная добыча рыбы – общеизвестный факт.Противодействовать браконьерам начинают уже на этапе вылова. Ведь рыбу сначала надо добыть, а уже потом прятать по закоулкам, перевозить, солить-коптить и продавать. На бурятской стороне Байкала из воды изымаются километры сетей, использование которых запрещено российским законом. Владельцев сетей, конечно, найти не получается и их просто конфисковывают.В Кабанском райсуде, например, регулярно идут судебные процессы по браконьерским синтетическим сетям. Их находят в воде и вытаскивают сотрудники Байкало-Селенгинского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны АБТУР.Обычно сети бывают длиной в 30, 60, 80 метров. Бывают и по 100 - 150 метров. А в некоторых случаях обнаруженные сети просто огромные.В этом году райсуд признал бесхозяйным имуществом и передал Росимуществу для уничтожения рыболовную сеть длиной 300 метров, высотой полтора метра, а размер ячеи – четыре сантиметра. Незаконное орудие лова рыбоохрана обнаружила в протоке Игнашиха, в шести километрах от Кабанского села Истомино.В Байкале, в 12 километрах к югу от села Посольское, сотрудники нашли рыболовную сеть кустарного производства длиной аж 320 метров (размер ячеи 3,2 сантиметра). На километр южнее обнаружили еще одну сеть на 320 метров.Высота сетей обычно составляет полтора метра, но бывает и три, и пять метров. Есть целый ряд вопиющих случаев, когда поднятые из Байкала сети были высотой в семь метров, а размер их ячеи три сантиметра. Такие мелкоячеистые сети вылавливают практически всю рыбу, что есть в окрестной акватории.Сотрудники рыбоохраны находят сети в дельте Селенги, Посольском соре, на Большой речке, в заливе Сор-Черкалово, в протоке Акиниха, в заливе Провал, заливе Средняя и во многих других точках в районе кабанского побережья Байкала (если уж мы говорим именно про этот данный район). Напомним, что Правилами рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Минсельхоза России несколько лет назад, при любительской рыбалке запрещено применение сетей всех типов.Поведение «рыбных» злоумышленников можно понять - на то они и злоумышленники. Но тревожно, что закон на Байкале нарушают сами власти и эти факты все никак не кончаются.«Номер один» уже рассказывал читателям, как вольготно некоторые чиновники относятся к земле у Байкала. Они нередко формируют на Байкале земельные участки, ставят на кадастровый учет, а силовикам потом приходится добиваться их ликвидации. В Бурятии прокуратурой уже ликвидировано немало подобных участков, но появляются все новые и новые. Почему муниципалы идут на такие шаги, не очень понятно, но такое их поведение создает силовикам лишние хлопоты плюс загружает суды дополнительными делами.Подозреваем, секрет состоит в том, что чиновники, которые ставят подписи под «земельными» решениями, которые позднее оказываются нелегитимными, не имеют от этого больших проблем. Если бы после принятия нелегитимного решения у чиновника были крупные проблемы (включая уголовное преследование), таких «земельных» казусов на Байкале, полагаем, было бы гораздо меньше.К примеру, недавно прокуратура разобралась с очередным таким «хитрым» участком в сельском поселении «Выдринское». Как отметили силовики, подавая иск об отмене права собственности муниципалитета на землю и признании недействительным самого образования земельного участка, данный участок включал в себя и акваторию озера Байкал.Право собственности поселения «Выдринское» зарегистрировано в 2022 году. Площадь участка - почти тысяча квадратных метров, а вид разрешенного использования - для производственных целей. Обследование, проведенное Управлением Росреестра по Бурятии весной текущего года установило также, что участок не огорожен, но на нем стояли семь металлических вагонов.«Поскольку земельные участки, покрытые водой, не подлежат постановке на кадастровый учет, имеются основания для снятия спорного участка с государственного кадастрового учета», - отметили в ходе судебного процесса.Всем еще раз напомнили, что озеро Байкал - водный объект, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации. Байкал является самым большим в мире пресным водоемом с уникальной экосистемой, содержащим 54 эндемичных вида.Фемида признала образование участка недействительным, а право собственности поселения «Выдринское» на него отсутствующим. Решение никем не обжаловано и вступило в силу. Этот свежий случай у Байкала подчеркивает, что в целом в республике пока не получается отвадить чиновников от таких «хитрых» земельных маневров.Фото: «Номер один»