В Бурятии грузовые поезда следуют через электронные ворота

С начала 2023 года автоматизированными системами коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ) на Восточно-Сибирской железной дороге проверено более 5 млн единиц подвижного состава, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Каждая система представляет собой «электронные ворота», через которые проходит грузовой состав. Изображения с установленных на них видеокамер передаются на пульт оператору станции, который в режиме реального времени отслеживает правильность размещения и крепления грузов на открытом подвижном составе, а также состояние подвижного состава на предмет выявления возможных неисправностей.Системы устанавливаются на подходах к узловым станциям. Они обрабатывают около сотни технических параметров, причем без остановки поезда. Всего на ВСЖД установлено 12 «электронных ворот» на станциях: Иркутск-Сортировочный, Улан-Удэ, Наушки, Тайшет и Таксимо.Технические возможности автоматических 3D –систем, установленных на станциях Иркутск-Сортировочный, Улан-Удэ и Наушки, дополнительно включают в себя осмотр с использованием технологии лазерного сканирования. На основе полученных данных создается трехмерная модель каждого вагона, благодаря которой можно выявить смещение груза в пути следования, а также обнаружить другие неисправности.Применение этих технологий позволяет в ускоренном режиме проводить осмотр подвижного состава и увеличивать пропускную способность станций.Фото: company.rzd.ru