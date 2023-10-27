Общество 27.10.2023 в 17:32

В Бурятии грузовые поезда следуют через электронные ворота

Более 5 млн грузовых вагонов осмотрено автоматизированными системами на ВСЖД с начала года

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В Бурятии грузовые поезда следуют через электронные ворота
С начала 2023 года автоматизированными системами коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ) на Восточно-Сибирской железной дороге проверено более 5 млн единиц подвижного состава, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Каждая система представляет собой «электронные ворота», через которые проходит грузовой состав. Изображения с установленных на них видеокамер передаются на пульт оператору станции, который в режиме реального времени отслеживает правильность размещения и крепления грузов на открытом подвижном составе, а также состояние подвижного состава на предмет выявления возможных неисправностей.

Системы устанавливаются на подходах к узловым станциям. Они обрабатывают около сотни технических параметров, причем без остановки поезда. Всего на ВСЖД установлено 12 «электронных ворот» на станциях: Иркутск-Сортировочный, Улан-Удэ, Наушки, Тайшет и Таксимо.

Технические возможности автоматических 3D –систем, установленных на станциях Иркутск-Сортировочный, Улан-Удэ и Наушки, дополнительно включают в себя осмотр с использованием технологии лазерного сканирования. На основе полученных данных создается трехмерная модель каждого вагона, благодаря которой можно выявить смещение груза в пути следования, а также обнаружить другие неисправности.

Применение этих технологий позволяет в ускоренном режиме проводить осмотр подвижного состава и увеличивать пропускную способность станций.

Фото: company.rzd.ru
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желдороги грузовые перевозки контроль

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