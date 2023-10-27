Общество 27.10.2023 в 17:48

Мэр Улан-Удэ: Мы возрождаем работу МУП «Городские маршруты»

Игорь Шутенков поздравил с праздником коллектив предприятия и вручил награды отличившимся
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ: Мы возрождаем работу МУП «Городские маршруты»
В преддверии Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил коллектив МУП «Городские маршруты» с профессиональным праздником и вручил награды отличившимся кондукторам, водителям и диспетчерам.

- Рад поздравить коллектив МУП «Городские маршруты» с наступающим профессиональным праздником. При поддержке правительства республики мы практически возрождаем работу «Городских маршрутов»: закупили новые автобусы, за последние три года увеличили выпуск автобусов на линии в пять раз, с 27 до 131 единиц. Создаем условия для работы, обучаем, платим достойную зарплату, - сказал Игорь Шутенков.

Ежедневно по 30 улан-удэнским маршрутам курсирует 131 автобус. Это 46 больших «Волгабасов» и МАЗов и 85 автобусов среднего класса «ПАЗ». За штурвалом – большие профессионалы, которые отвечают за безопасность пассажиров. Благодаря тому, что автопарк МУП «Городские маршруты» пополнился новыми автобусами, в день водители перевозят до 40 тысяч человек.

- Сегодня водителей МУП стало в четыре раза больше, но нам нужны еще такие же профессионалы, мастера своего дела, которые ответственно относятся к технике, умеют работать с людьми, вежливы с пассажирами. Поэтому, пользуясь случаем, ещё раз приглашаю водителей на работу в «Городские маршруты». А коллективу предприятия и их семьям от себя лично и от всех горожан желаю успехов в работе, благополучия, вежливых пассажиров, надежной техники и прямых хороших дорог, - отметил Игорь Шутенков.


За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником Почетной грамотой администрации Улан-Уда награждены водители Владимир Хомяков, Николай Кизилев, Сергей Днепровский, Сергей Рымарев, Григорий Алимасов, Михаил Янышев, а также диспетчер Анастасия Конева и кондуктор Ирина Козулина. Почетной грамотой Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии награждены кондуктор Ирина Пахорукова, водитель Михаил Андреев и ведущий инженер Владимир Кондаков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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