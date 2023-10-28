Общество 28.10.2023 в 16:14

В Улан-Удэ подошел к концу месячник чистоты

В городе провели свыше 23 тысяч эко-акций
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ подошел к концу месячник чистоты

Свыше тысячи экологических акций прошло в городе с 23 сентября. Более тысячи организаций приняли участие в уборке – а это 27 тысяч человек, сообщает в тг-канале мэр города Игорь Шутенков.

«Большое спасибо каждому, кто принял участие в месячнике! Кто не пожалел своего времени и сил на то, чтобы наш город стал чище. Сегодня мы убирали территорию у Мемориала Победы. В скором времени здесь будет настоящий парк. Благоустройство запланировано на 2024-2025 года. Горожане поддержали, проголосовали за парк Победы. И территорию ждет заметное преображение», 

- сообщил градоначальник.

В парке ранее установили стелу «Город трудовой доблести». Напомним, недавно Улан-Удэ получил это звание.


Фото: тг-канал Игоря Шутенкова

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