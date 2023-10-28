Общество 28.10.2023 в 16:14
В Улан-Удэ подошел к концу месячник чистоты
В городе провели свыше 23 тысяч эко-акций
Текст: Евгения Гармаева
Свыше тысячи экологических акций прошло в городе с 23 сентября. Более тысячи организаций приняли участие в уборке – а это 27 тысяч человек, сообщает в тг-канале мэр города Игорь Шутенков.
«Большое спасибо каждому, кто принял участие в месячнике! Кто не пожалел своего времени и сил на то, чтобы наш город стал чище. Сегодня мы убирали территорию у Мемориала Победы. В скором времени здесь будет настоящий парк. Благоустройство запланировано на 2024-2025 года. Горожане поддержали, проголосовали за парк Победы. И территорию ждет заметное преображение»,
- сообщил градоначальник.
В парке ранее установили стелу «Город трудовой доблести». Напомним, недавно Улан-Удэ получил это звание.
Фото: тг-канал Игоря Шутенкова