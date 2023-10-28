Общество 28.10.2023 в 17:09
В районе Бурятии несколько дней пошумят энергетики
А жителей попросили оставаться спокойными
Текст: Евгения Гармаева
В Селенгинском районе на Гусиноозерской ГРЭС будет проходить продувка котельного агрегата. В связи с этим жителей предупреждают, что возможно, будет стоять шум. Работы пройдут с 29 октября по 4 ноября.
«Продувка будет выполняться поэтапно и необходима для очистки трубопроводов "котла" от сварочного града для обеспечения дальнейшей надежной работы другого тепломеханического оборудования энергоблока, соответственно для надежного обеспечения Гусиноозёрска теплом и электричеством. Земляки, сохраняйте спокойствие»,
- сообщают в группе "Селенга-инфо 24/7" со ссылкой на Гусиноозерскую ГРЭС.
Фото: Гусиноозёрская ГРЭС
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