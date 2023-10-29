Монголию назвали одной из лучших стран в мире для путешествий

Lonely Planet - одно из самых известных в мире издательств туристической информации, специализирующееся на путеводителях. Накануне своего 50-летия издательство назвало Монголию одной из лучших стран для путешествий в 2024 году, - сообщило монгольское новостное агентство «Монцамэ».

Туристы, планирующие отправиться в Монголию, смогут насладиться национальной музыкой, такими национальными блюдами как бууз и побывать на традиционном празднике Наадам, прокатиться верхом на лошади по необычной природе. Кроме того, природный комплекс долины реки Орхон рекомендуется в качестве одного из обязательных к посещению мест.

Как сообщило Министерство культуры, правительство Монголии объявило 2023-2025 годы “Годами посещения Монголии”. Поэтапное выполнение работы по продвижению Монголии, таких как либерализация воздушного транспорта, переход на цифровой туризм, внедрение международных туристических стандартов, дают результаты.

Тем не менее, у Монголии есть еще немало трудностей для привлечения зарубежных туристов. Это высокий уровень краж в Улан-Баторе и очень сложная экологическая обстановка. Связанная с продолжающимся массовым сжиганием каменного угля и весьма серьезным загрязнением атмосферы в частном секторе столицы Монголии.





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