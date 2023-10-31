Общество 31.10.2023 в 09:00

Травма на ступеньках магазина

Можно ли возместить ущерб?
A- A+
Текст: Номер один
Травма на ступеньках магазина
Номер один

Вопрос: «Правда ли, что в случае получении травмы на скользких ступенях магазина можно подать в суд на его руководство для возмещения причиненного ущерба?» 

Наталья П.

За причиненный вред здоровью, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по содержанию и уборке территории, на которой получена травма, несет ответственность управляющая компания, органы местного самоуправления или же руководство торгового центра (магазина).

Причиненный вред здоровью гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившем вред. При причинении гражданину увечья или иного повреждения здоровью, возмещению подлежат дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе на лечение, приобретение лекарств. В пользу пострадавшего подлежит также взысканию компенсация морального вреда. (ст. ст. 1064, 1085 ГК РФ).

Если гражданин упал в результате гололеда, или поскользнулся на скользких ступеньках магазина, ему не следует сразу не покидать место, где произошла травма. Необходимо вызвать «скорую», которая отметит место и время происшествия. По возможности записать фамилии и адреса лиц, оказавшихся свидетелями произошедшего. Попросить свидетелей снять случившееся на видео или сделайте фотосъемку.

Далее необходимо обратиться в медицинское учреждение. Там следует получить больничную справку с точным указанием скользкого места и заключением о телесных травмах, а также направлением на лечение, чеками и квитанциями на приобретенные лекарства и оплаченные медицинские услуги.

Дополнительно можно обратиться в местное отделение Министерства внутренних дел для установления факта падения и истребования записей с видеокамер.

Виновником трагедии является та организация, в чьи обязанности входит обеспечение уборки территории, на которой получена травма. Если происшествие произошло на придомовой территория – то это будет управляющая компания, если на ступеньках магазина или учреждения, то собственник здания, если на улице, остановке или других общественных местах, то ответственным будет муниципальное образование.

Как только установили виновника, необходимо обратиться к нему с претензией лично или заказным письмом, выдвинув требование о компенсации причинения вреда. Если собственник отказывается признать вину, следует обратиться с исковым заявлением в суд. На сновании Закона РФ «О защите прав потребителей» при обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав.

За консультациями по вопросам защиты ваших прав гражданин вправе обратиться в Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Теги
справбюро

Все новости

В Улан-Удэ вор пытался угнать автомобиль, чтобы сбежать от полиции
31.10.2023 в 09:56
В Бурятии состоялся первый выпуск курсантов Центра «Воин»
31.10.2023 в 09:36
Тринадцать медалей турнира памяти Юрия Власко у борцов Бурятии
31.10.2023 в 09:20
Женщина и 5-летний ребенок погибли в ДТП в Бурятии
31.10.2023 в 09:16
В Бурятии сельский убийца пытался перехитрить сыщиков
31.10.2023 в 09:01
Травма на ступеньках магазина
31.10.2023 в 09:00
В Бурятии за пять лет отремонтировали 63 медучреждения
30.10.2023 в 17:46
В центре Улан-Удэ подсветят 56 зданий, на 16 подсветка уже установлена
30.10.2023 в 17:46
Большой красивый дом сгорел в Улан-Удэ
30.10.2023 в 16:48
БГСХА получила в подарок семена 20 лекарственных растений
30.10.2023 в 16:47
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 октября

Читайте также
В Бурятии состоялся первый выпуск курсантов Центра «Воин»
Они прошли курс военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания
31.10.2023 в 09:36
Тринадцать медалей турнира памяти Юрия Власко у борцов Бурятии
Третьи всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 21 года прошли в Улан-Удэ
31.10.2023 в 09:20
В Бурятии за пять лет отремонтировали 63 медучреждения
Одним из крупных объектов, где прошел капремонт, стала Курумканская ЦРБ
30.10.2023 в 17:46
В центре Улан-Удэ подсветят 56 зданий, на 16 подсветка уже установлена
На реализацию этого проекта городу из федерального бюджета  выделено свыше 200 млн рублей
30.10.2023 в 17:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru