Травма на ступеньках магазина

Вопрос: «Правда ли, что в случае получении травмы на скользких ступенях магазина можно подать в суд на его руководство для возмещения причиненного ущерба?»

Наталья П.

За причиненный вред здоровью, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по содержанию и уборке территории, на которой получена травма, несет ответственность управляющая компания, органы местного самоуправления или же руководство торгового центра (магазина).

Причиненный вред здоровью гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившем вред. При причинении гражданину увечья или иного повреждения здоровью, возмещению подлежат дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе на лечение, приобретение лекарств. В пользу пострадавшего подлежит также взысканию компенсация морального вреда. (ст. ст. 1064, 1085 ГК РФ).

Если гражданин упал в результате гололеда, или поскользнулся на скользких ступеньках магазина, ему не следует сразу не покидать место, где произошла травма. Необходимо вызвать «скорую», которая отметит место и время происшествия. По возможности записать фамилии и адреса лиц, оказавшихся свидетелями произошедшего. Попросить свидетелей снять случившееся на видео или сделайте фотосъемку.

Далее необходимо обратиться в медицинское учреждение. Там следует получить больничную справку с точным указанием скользкого места и заключением о телесных травмах, а также направлением на лечение, чеками и квитанциями на приобретенные лекарства и оплаченные медицинские услуги.

Дополнительно можно обратиться в местное отделение Министерства внутренних дел для установления факта падения и истребования записей с видеокамер.

Виновником трагедии является та организация, в чьи обязанности входит обеспечение уборки территории, на которой получена травма. Если происшествие произошло на придомовой территория – то это будет управляющая компания, если на ступеньках магазина или учреждения, то собственник здания, если на улице, остановке или других общественных местах, то ответственным будет муниципальное образование.

Как только установили виновника, необходимо обратиться к нему с претензией лично или заказным письмом, выдвинув требование о компенсации причинения вреда. Если собственник отказывается признать вину, следует обратиться с исковым заявлением в суд. На сновании Закона РФ «О защите прав потребителей» при обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав.

За консультациями по вопросам защиты ваших прав гражданин вправе обратиться в Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.