Общество 01.11.2023 в 09:00

Лицензия на покупку оружия

Как ее оформить?
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Текст: Номер один
Лицензия на покупку оружия
Номер один

Вопрос: «Обязательно ли оформлять лицензию на приобретение оружия для охоты?» 

Петр Георгиевич С.

Для приобретения многих видов оружия нужно оформить лицензию. Например, газовый пистолет, револьвер или ружьё продадут только при наличии лицензии. Без неё можно купить электрошокер, газовый баллончик или пневматический пистолет калибром до 4,5 мм.

Для того, чтобы получить лицензию нужно:

- пройти медосвидетельствование;

- купить и установить сейф для хранения оружия и патронов к нему;

- окончить подготовительные курсы;

- подать заявление на оформление лицензии.

Если выбираете оружие, заранее узнайте в магазине, понадобится ли лицензия для его покупки. Её оформляют в течение месяца, а до этого нужно пройти медосвидетельствование и учебную подготовку. Просто прийти в оружейный магазин и купить, что понравится, не получится. Оборот оружия контролирует государство, а лицензии и разрешения выдаёт Росгвардия.

Важно знать, что лицензия на покупку оружия и разрешение на ношение и хранение - это два разных документа. Сначала оформляется лицензия, а потом оружие регистрируют и получают разрешение.

Срок выдачи лицензии на покупку не может превышать 30 календарных дней с момента регистрации заявления. Срок регистрации заявления - 2 рабочих дня. Госпошлина - 2 000 рублей.

Срок выдачи разрешения на ношение и хранение не может превышать 14 календарных дней с момента регистрации заявления. Срок регистрации заявления - 2 рабочих дня. Госпошлина - 500 рублей.

Ответственность и штрафы:

- за покупку, хранение и ношение оружия без лицензии и разрешения - штраф от 3 000 до 5 000 рублей с конфискацией оружия и патронов;

- за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия может наступить уголовная ответственность по ст. 222 Уголовного кодекса.

Оружие можно использовать только для тех целей, которые указаны в разрешительных документах и соответствуют закону. Если оружие было приобретено с целью спорта, его можно применять только для тренировок и соревнований в пределах спортивных объектов. Если оружие было приобретено с целью охоты, его можно использовать на охоте. Разрешение, которое выдаётся для оружия ограниченного поражения, подразумевает под собой хранение и ношение оружия.

Ответственность за неправомерное использование оружия зависит от вида нарушения и последствий. Это может быть штраф за стрельбу в не отведённых для этого местах - до 100 000 рублей. по ст. 20.13 КоАП. Или уголовная ответственность за превышение должностных полномочий, причинение вреда здоровью, причинение смерти по неосторожности или убийство.

 

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