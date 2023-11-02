Общество 02.11.2023 в 09:00

Вклад в банке и единое пособие

Можно ли претендовать на выплату?
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Текст: Номер один
Вклад в банке и единое пособие
Номер один

Вопрос: «У нас есть небольшой вклад в банке. Можем ли претендовать на единое пособие?» 

Ольга Олеговна Р.

Отвечает Минтруд:

- Наличие вклада не является ограничением для получения пособия.

Единое пособие могут получать нуждающиеся семьи и при наличии вкладов, если:

- доход от вклада, то есть проценты по вкладу, ниже прожиточного минимума в регионе;

- доход от вклада больше прожиточного минимума в регионе, но вклад был закрыт за 6 месяцев до обращения за пособием или раньше.

Обращаем внимание: доходы от вклада учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи.

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