Общество 03.11.2023 в 09:00

Услуги по сурдопереводу

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Услуги по сурдопереводу
Pixabay

Вопрос: «Кому и в каком объеме положены услуги по сурдоперводу?» 

Янжима Бутуевна Ц.

Услуги по сурдопереводу и тифлосурдопереводу необходимы людям с инвалидностью для общения с людьми, которые не знают жестового языка. Получить услуги по переводу русского жестового языка можно бесплатно, если они указаны в индивидуальной программе реабилитации или абилитации.

За счёт федерального бюджета в год можно получить:

- до 84 часов сурдоперевода для людей с нарушениями функции слуха;

- до 84 часов тифлосурдоперевода для людей с высокой степенью слабовидения в сочетании с глухотой;

- до 240 часов тифлосурдоперевода для людей со слепоглухотой или слепотой в сочетании с тугоухостью III—IV степени.

Неиспользованные часы нельзя компенсировать деньгами или перенести на следующий год

За самостоятельно оплаченные услуги по сурдо- и тифлосурдопереводу можно получить компенсацию в рамках выделенного бюджета.

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