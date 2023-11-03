Услуги по сурдопереводу
Вопрос: «Кому и в каком объеме положены услуги по сурдоперводу?»
Янжима Бутуевна Ц.
Услуги по сурдопереводу и тифлосурдопереводу необходимы людям с инвалидностью для общения с людьми, которые не знают жестового языка. Получить услуги по переводу русского жестового языка можно бесплатно, если они указаны в индивидуальной программе реабилитации или абилитации.
За счёт федерального бюджета в год можно получить:
- до 84 часов сурдоперевода для людей с нарушениями функции слуха;
- до 84 часов тифлосурдоперевода для людей с высокой степенью слабовидения в сочетании с глухотой;
- до 240 часов тифлосурдоперевода для людей со слепоглухотой или слепотой в сочетании с тугоухостью III—IV степени.
Неиспользованные часы нельзя компенсировать деньгами или перенести на следующий год
За самостоятельно оплаченные услуги по сурдо- и тифлосурдопереводу можно получить компенсацию в рамках выделенного бюджета.