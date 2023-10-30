Общество 30.10.2023 в 09:56

Монголия скоро закроет свою потребность в овощах

Швейцарское агентство по развитию успешно реализовало проект «Монгольские овощи»
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Текст: Номер один
Монголия скоро закроет свою потребность в овощах
Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) реализовало проект «Монгольские овощи» в 24 сомонах 10 аймаков в период с 2004 по 2023 год. В итоге в 2004 году производство овощей обеспечило 40 проц потребностей Монголии в 2015 году, и, как ожидается, покроет 80 проц потребностей к 2023 году.

Благодаря внедрению новых сортов овощей и инновациям в семеноводстве, производство капусты, репы, лука и чеснока в прошлом году увеличилось в 1,4-2,4 раза по сравнению с 2016 годом, сообщает МОНЦАМЭ.

Для реализации проекта «Монгольские овощи» были отобраны сомоны, которые импортировали капусту, лук и другие овощи. До начала его реализации овощи в Монголии выращивались на 7600 гектарах и собиралось 72 тонны урожая. По данным за текущий год, размер посевных площадей, на которых выращивались овощи, увеличился на 60%. Одним словом, проект был реализован с большим успехом, и в результате этого начали выращивать новые сорта овощей, поставлять семена и внедрять новые техники и технологии выращивания.

В ходе реализации проекта в 2018 году были созданы НПО «Ассоциация фермеров за обновление сельских районов Монголии» и Центр по производству семян овощей, консультированию и обслуживанию овощеводов, а также структура по сбыту овощей через совместный рыночный кооператив, обеспечивающий стабильность итоговых результатов.

На церемонии закрытия проекта участники обсудили, как продолжать внедрять накопленный опыт и методы работы, которые были успешно внедрены за все это время.

Глава Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Стефани Бури сказала: “Наше агентство поддерживает Монголию в борьбе с бедностью, обеспечении продовольственной безопасности, улучшении питания и развитии устойчивого сельского хозяйства в рамках Целей устойчивого развития. Монголия полностью удовлетворяет свои потребности в картофеле, производя почти 100% семян основных овощей и 70% своих потребностей в овощах внутри страны. Это большой шаг на пути к обеспечению продовольственной безопасности. С 2004 года в сельскохозяйственный сектор Монголии было израсходовано около 60 млн долларов США, а в овощеводческий сектор - 15 млн долларов США. Мы эффективно работали над улучшением состояния питания монголов и обеспечением их здоровой пищей. Помимо безопасности и снабжения продовольствием, внимание уделялось питанию. Поскольку качество и разнообразие продуктов питания важнее их количества, были обновлены сорта и поддерживались семенные фонды. Благодаря сотрудничеству со многими организациями, производителями, семьями мы добились результатов».

В ходе реализации проекта проделаны работы в рамках программы «Продовольствие и безопасность», инициированной президентом Монголии, предоставлены льготные кредиты с процентной ставкой от 3 до 5% годовых, премия в размере 100 тыс тугриков за тонну 10 видов овощей, а также выдано возмещение 50% стоимости технического оборудования.

Как отметил координатор проекта Т.Турмунх, все это стало фактором успешной реализации проекта.

Он  также сказал: «Финансирование второго этапа проекта составило 13 млрд тугриков, и были достигнуты хорошие результаты. Например, создана неправительственная организация, объединившая 1500 производителей в 35 отраслях. Эта организация имеет возможность разработать предложения по реализации следующего проекта. Благодаря созданию совместного кооператива для изменения политики продажи овощей, на столичном рынке ежегодно продается более 2000 тонн картофеля и овощей на сумму 4 млрд тугриков, что увеличивает доходы производителей на 20-30 процентов».

Фото: pixabay.com
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агро овощеводство Монголия

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