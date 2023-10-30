Общество 30.10.2023 в 10:04

В Улан-Удэ простятся с погибшим на спецоперации капитаном

Сергей Ербанов участвовал в СВО с первых дней
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ простятся с погибшим на спецоперации капитаном
В Улан-Удэ 31 октября состоится прощание с капитаном Сергеем Ербановым, который погиб в ходе спецоперации.

Как сообщает вайбер-чат «Кижинга-инфо.24/7», Сергей Ербанов родился 9 февраля 1991 года в поселке Коршуновский Нижнеилимского района Иркутской области. В 2006 году окончил среднюю школу №42 в Улан-Удэ. В 2013 году поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске, которое окончил 31 марта 2018 года в звании лейтенанта.

После учебы Сергей Ербанов был направлен для прохождения контрактной службы в Белгородскую область. Участие в специальной военной операции принимал с первых дней. В августе 2023 года получил звание капитана.

Был командиром мотострелковой роты в 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа.

19 октября 2023 года героически погиб при выполнении боевых задач в районе населённого пункта Макеевка в ЛНР. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждён орденом Мужества посмертно.

Фото: «Кижинга-инфо.24/7»
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