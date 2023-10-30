Общество 30.10.2023 в 11:33

Безработица в Бурятии достигла исторического минимума

Тем не менее, для ищущих работу пройдет ярмарка рабочих и учебных мест
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Текст: Петр Санжиев
Безработица в Бурятии достигла исторического минимума
Уровень безработицы в Бурятии снизился до 4,8%. Это исторический минимум, который отражает дефицит кадров, сложившийся как в нашей республике, так и в России в целом.

На этом фоне в ФСК Улан-Удэ пройдет первая объединенная Республиканская ярмарка рабочих и учебных мест «Учись и работай в Бурятии». Участие в ней, по словам организаторов, примут более 80 работодателей из Улан-Удэ и ряда районов республики. Раньше эти ярмарки проводились отдельно.

В мероприятии ожидается участие ЛВРЗ, авиазавода, приборостроительного объединения, домостроительного комбината, МУП «Управление трамвая», МУП «Водоканал», «Бурятхлебпрома» и других предприятий. Конечно, будут предложения от учреждений здравоохранения, образования и т. д.

Что касается районов, то прибудут посланцы из Тарбагатайского, Бичурского, Кабанского, Селенгинского, Кяхтинского и других районов.

Организаторы говорят, что предлагаемая соискателям вакансий зарплата составит от 20 до 100 тысяч рублей.

Многие жители Бурятии участвуют в межрегиональной трудовой деятельности - ездят в разные регионы страны на работу вахтовым методом. Но, пояснили организаторы объединенной ярмарки, сейчас работодателей из других регионов не будет. Однако в будущем их участие возможно.

В рамках ярмарки пройдет мастер-класс по составлению резюме, по самопрезентации на собеседовании, можно будет получить консультацию по вопросам трудового законодательства, ознакомиться со всероссийским банком вакансий и разместить там свое резюме.

Также будут представлены десятки образовательных учреждений, где можно получить самые разные специальности - БСГХА, ВСГУТУ, индустриальный техникум, техникум строительства и городского хозяйства, Улан-Удэнский авиационный техникум и др.

Фото: «Номер один»
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