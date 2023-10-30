В Бурятии нарастает новая мода

Никого не удивишь тем, что множество людей идет на курсы водителей автомобилей. Но в Бурятии, имеющей огромное побережье Байкала, все больше жителей стали учиться управлять маломерными судами.В этом году аттестацию на судоводителя получили уже 600 человек. Пик обучения пришелся на теплое время года. Это связано с тем, что обучение состоит из теоретической части и практической навигации. Последняя проходит, конечно, на воде. Будущих судоводителей учат причаливать, правильно приближаться к человеку, находящемуся в воде и другим хитростям.Большинство обучающихся учатся в теплое время, чтобы компактно пройти обе части курсов. Кстати, в республике есть семь вододромов. Они находятся в подходящих местах со спокойной водой.В прошлом году аттестацию прошли 300 человек.В Бурятии ежегодно становится больше не только тех, кто умеет управлять маломерными судами, но и этих судов. Сейчас на учете состоят около восьми тысяч небольших водных суден. Напомним, что навигация на реках республики закрыта. А на Байкале она еще возможна.Фото: «Номер один»