Общество 30.10.2023 в 12:11

В Бурятии нарастает новая мода

Жители республики учатся управлять водными судами
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии нарастает новая мода
Никого не удивишь тем, что множество людей идет на курсы водителей автомобилей. Но в Бурятии, имеющей огромное побережье Байкала, все больше жителей стали учиться управлять маломерными судами.

В этом году аттестацию на судоводителя получили уже 600 человек. Пик обучения пришелся на теплое время года. Это связано с тем, что обучение состоит из теоретической части и практической навигации. Последняя проходит, конечно, на воде. Будущих судоводителей учат причаливать, правильно приближаться к человеку, находящемуся в воде и другим хитростям.

Большинство обучающихся учатся в теплое время, чтобы компактно пройти обе части курсов. Кстати, в республике есть семь вододромов. Они находятся в подходящих местах со спокойной водой.

В прошлом году аттестацию прошли 300 человек.

В Бурятии ежегодно становится больше не только тех, кто умеет управлять маломерными судами, но и этих судов. Сейчас на учете состоят около восьми тысяч небольших водных суден. Напомним, что навигация на реках республики закрыта. А на Байкале она еще возможна.

Фото: «Номер один»

Все новости

В Бурятии нарастает новая мода
30.10.2023 в 12:11
В Бурятии все дороже строить, стричься и кушать
30.10.2023 в 12:09
Безработица в Бурятии достигла исторического минимума
30.10.2023 в 11:33
В Бурятии задержали «черного лесоруба»
30.10.2023 в 11:15
МВД Бурятии сообщило о разгроме 11 игорных заведений
30.10.2023 в 10:35
В Улан-Удэ простятся с погибшим на спецоперации капитаном
30.10.2023 в 10:04
Монголия скоро закроет свою потребность в овощах
30.10.2023 в 09:56
Новое землетрясение произошло в Бурятии в районе Гремячинска
30.10.2023 в 09:33
В Бурятии женщина получила травму на пике Любви
30.10.2023 в 09:21
В Бурятии возбуждено второе уголовное дело, связанное с отходами свинокомплекса «Восточно-Сибирский»
30.10.2023 в 09:18
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 октября

Читайте также
В Бурятии все дороже строить, стричься и кушать
Замедлилось даже годовое снижение цен на зубную пасту, которая при дорогих продуктах  не так и нужна  

30.10.2023 в 12:09
Безработица в Бурятии достигла исторического минимума
Тем не менее, для ищущих работу пройдет ярмарка рабочих и учебных мест
30.10.2023 в 11:33
В Улан-Удэ простятся с погибшим на спецоперации капитаном
Сергей Ербанов участвовал в СВО с первых дней
30.10.2023 в 10:04
Монголия скоро закроет свою потребность в овощах
Швейцарское агентство по развитию успешно реализовало проект «Монгольские овощи»
30.10.2023 в 09:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru