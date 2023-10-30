В Бурятии все дороже строить, стричься и кушать

В сентябре годовой темп роста цен на непродовольственные товары в Бурятии увеличился до 7,9% после 6,3% в августе. Во многом это связано с динамикой стоимости стройматериалов — они в годовом выражении подорожали на 5,1% после 2,9% в августе, сообщили в республиканском подразделенииСибирского главного управления Банка России.В республике в последние годы ведется активное жилищное строительство, в том числе индивидуальное. Сказывается разнообразие льготных ипотечных программ — семейная, дальневосточная, сельская, — условия которых распространяются не только на покупку квартир от компаний-застройщиков, но и на индивидуальное строительство жилья.Так, почти две трети сданных в эксплуатацию жилых площадей — это частные дома и дачи. По данным Бурятстата, общий «метраж» самостоятельной застройки, введённый за 8 месяцев этого года, на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В сентябре активность строительных работ в частном секторе дополнительно поддерживалась хорошей погодой.«Дождливых дней в сентябре было мало, температура за окном даже вечером и ночью была комфортной. Поэтому спрос на стройматериалы оставался таким же высоким, как и летом. Но не только по этой причине подорожали стройматериалы. У многих предпринимателей выросли транспортные расходы, так как подорожало моторное топливо. Высокий спрос позволил производителям и продавцам стройматериалов перенести возросшие затраты в цены. Как итог — в сентябре на региональном рынке выросли годовые темпы роста цен на доски, цемент, металлочерепицу», — прокомментировал Виталий Пономарев, заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.В целом годовая инфляция в Бурятии в сентябре составила 7% после 5,7% в августе. Региональная инфляция сравнялась с уровнем по Дальневосточному федеральному округу (7,00%) и превысила показатель в целом по России (6,00%). Ускорение годового роста цен в регионе в основном объясняется ослаблением рубля, увеличением издержек производителей и поставщиков, а также повышением спроса на отдельные непродовольственные товары.Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в сентябре увеличился до 5,16% после 3,74% в августе. Как и в прошлом месяце, преимущественно это связано с динамикой цен на плодоовощную и мясную продукцию.Ослабление рубля ускорило годовой рост цен на некоторые импортные фрукты и цитрусовые — например, груши, бананы, апельсины.Удорожание импортных ветеринарных препаратов и кормовых добавок, а также обслуживания иностранного оборудования на фоне ослабления рубля привело к увеличению затрат животноводов. Кроме того, возросли транспортные расходы вслед за повышением цен на моторное топливо. В результате совокупного действия перечисленных факторов ускорился годовой рост цен на говядину, свинину, мясо птицы, яйца.Из-за повышения стоимости импортных компонентов выросли издержки производителей молочной продукции. Как следствие, ускорился годовой рост цен на сметану, подорожали творог, твердые, полутвердые и мягкие сыры.Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в сентябре увеличился до 7,91% после 6,33% в августе.Удорожание импортного сырья и готовой продукции из-за ослабления рубля привело к замедлению годового снижения цен на зубную пасту, подорожанию в годовом выражении туши для ресниц, крема для лица и пены для бритья.Увеличение спроса, в том числе из-за роста инфляционных ожиданий, а также ослабление рубля замедлили снижение цен в годовом выражении на телевизоры и компьютеры, ускорили рост цен на холодильники и бытовые плиты.Ослабление рубля и удлинение цепочек поставок в связи с действующими ограничениями на вывоз некоторых категорий автомобилей из Японии привели к ускорению годового роста цен на новые и подержанные иномарки.В сентябре продолжилось увеличение оптовых цен на моторное топливо. В итоге ускорился годовой рост цен на бензин и дизельное топливо в рознице.Годовой темп прироста цен на услуги в сентябре увеличился до 9,13% после 8,24% в августе.Увеличение стоимости импортных расходных материалов и оборудования из-за ослабления рубля способствовало ускорению годового роста цен на услуги парикмахерских.Некоторые сотовые операторы пересмотрели тарифы из-за увеличения затрат на развитие сетей и обслуживание импортного оборудования. В результате замедлилось снижение в годовом выражении абонентской платы за пакет услуг сотовой связи.Повышение издержек образовательных организаций, в том числе за счет увеличения расходов на материально-техническое обеспечение и фонда оплаты труда сотрудников, способствовало росту стоимости услуг высшего образования в годовом выражении.Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в сентябре 2023 года ускорилась до 7,00% после 5,78% в августе. Основные причины — ослабление рубля, рост потребительской активности и ограничение предложения некоторых товаров.В сентябре годовая инфляция в России продолжила повышаться, достигнув 6,00% (в августе — 5,15%). Ускорение роста цен в июле — сентябре затронуло широкий круг товаров и услуг. Основной причиной стало активное увеличение потребительского спроса. Сказалось и ослабление рубля, произошедшее в предыдущие месяцы.Предпринимаемое Банком России ужесточение денежно-кредитной политики сдержит избыточное расширение внутреннего спроса и ограничит его проинфляционные последствия. Инфляция в текущем году складывается около верхней границы прогноза от 15 сентября 2023 года: 6,0–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.Фото: unsplash.com