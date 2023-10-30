Общество 30.10.2023 в 12:53

В Улан-Удэ в честь Дня народного единства раздадут 1000 порций узбекского плова

Но праздничного митинга в городе не будет
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ в честь Дня народного единства раздадут 1000 порций узбекского плова
Столица Бурятии отметит День народного единства флагами, патриотическими песнями и выставками. Как пояснили в мэрии Улан-Удэ, в городе состоится около 20 мероприятий.

В Музее истории города пройдет «Ночь искусств» - интерактивные мероприятия для детей, познавательные лекции, мастер-классы, интеллектуальная игра, симфонический концерт, выступление улигершина. В Домах культуры разных микрорайонов 3-4 ноября пройдут патриотические концерты. В библиотеках состоятся книжные выставки, информационно-просветительские «исторические часы».

Среди самых интересных событий - впервые своя «Ночь искусств» запланирована в одной из школ искусств. Она пройдет 3 ноября (ул. Советская, 56). Это совместная акция трех школ искусств, подготовленная педагогами и детьми-учащимися. Всех посетителей на ней будут ждать три музы - живописи (Колеопа), танца и пения (Терпсихора), и театра (Мельпомена). Их роли сыграют педагоги. Они пригласят улан-удэнцев посетить тематические локации. Можно будет сделать яркие коллажи. В живописной комнате представят сладкую акварель - можно будет нарисовать натюртморты со сладостями и потом попробовать их на вкус. Либо сделать модный аквагрим. В отдельной комнате можно будет прослушать экскурсию по «ожившим картинам», заказать свой портрет или шарж. Откроется танцевальная, вокальная и музыкальная комнаты. Интересно будет посетить театр одного художника и т. д. Организуют работу кофейни.

В парке «Юбилейный» 4 ноября пройдут народные гуляния, в других парках они не планируются. Будет концерт, мастер-классы по танцам народов России, установят красочные фотозоны. Одно из кафе порадует горожан раздачей 1000 порций узбекского плова. Представители разных народов, объединившись, станцуют бурятский ехор.

«На сегодня пока проведение митинга не заявлено. Только культурная часть», - говорят в мэрии Улан-Удэ.

Возрастное ограничение на мероприятия: 6+

Фото: «Номер один»
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