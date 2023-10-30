Общество 30.10.2023 в 12:55
Власти Бурятии пока не собираются выпускать опасных собак на улицы
В республике продолжает действовать порядок содержания крупных и потенциально опасных собак в приютах
Текст: Номер один
В Бурятии безопасность жителей республики пока обеспечивает постановление правительства региона об организации деятельности приютов и установления норм содержания животных в них.
Напомним, 26 октября пятый апелляционный суд в Новосибирске удовлетворил кассационную жалобу зоозащитников из Бурятии, признав недействующим указ главы республики об установлении запрета на возврат бездомных животных на прежние места их обитания.
«Указ отменен, но есть действующее постановление, которое определяет порядок содержания отловленных животных высотой от 25 см в холке и потенциально опасных. Они содержатся пожизненно в приютах до передачи новым владельцам. То есть, эта норма работает. Финансирование на ее реализацию предусмотрено до конца года», - рассказал заместитель начальника Управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин.
В приюте «Ананда» содержится на сегодняшний день около 3 тыс собак, в приюте ЦАСС – 1,1 тыс. По словам заместителя начальника Управления ветеринарии, зоозащитники утверждают, что бездомных собак нужно обязательно возвращать на прежнее место обитания согласно методике ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат).
«У нас уже сегодня минусовые температуры. В приютах собаки содержатся в вольерах: крыша защищает от снега, стены - от ветра. Есть подстилка из соломы, есть будка, где они могут спрятаться. Питание постоянное. Условия такие же, какие обеспечивают владельцы своим дворовым собакам. Если собак выпустить сейчас на улицу, они будут вынуждены сбиваться в стаи, чтобы обогреваться и искать пропитание. Только таким образом они выживают в холодное время», - объяснил Дмитрий Калугин.
Замести, указ главы Бурятии устанавливал запрет на возврат бездомных животных на прежние места их обитания. В результате за два года в республике значительно сократились случаи нападения собак на людей. В 2019 году в Бурятии было зарегистрировано 4134 обращения с укусами, в 2020 – 3491 нападение. В прошлом году число нападений снизилось до 2,5 тыс. За 9 месяцев текущего года зафиксировано 2170 нападений.
Фото: egov-buryatia.ru
Напомним, 26 октября пятый апелляционный суд в Новосибирске удовлетворил кассационную жалобу зоозащитников из Бурятии, признав недействующим указ главы республики об установлении запрета на возврат бездомных животных на прежние места их обитания.
«Указ отменен, но есть действующее постановление, которое определяет порядок содержания отловленных животных высотой от 25 см в холке и потенциально опасных. Они содержатся пожизненно в приютах до передачи новым владельцам. То есть, эта норма работает. Финансирование на ее реализацию предусмотрено до конца года», - рассказал заместитель начальника Управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин.
В приюте «Ананда» содержится на сегодняшний день около 3 тыс собак, в приюте ЦАСС – 1,1 тыс. По словам заместителя начальника Управления ветеринарии, зоозащитники утверждают, что бездомных собак нужно обязательно возвращать на прежнее место обитания согласно методике ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат).
«У нас уже сегодня минусовые температуры. В приютах собаки содержатся в вольерах: крыша защищает от снега, стены - от ветра. Есть подстилка из соломы, есть будка, где они могут спрятаться. Питание постоянное. Условия такие же, какие обеспечивают владельцы своим дворовым собакам. Если собак выпустить сейчас на улицу, они будут вынуждены сбиваться в стаи, чтобы обогреваться и искать пропитание. Только таким образом они выживают в холодное время», - объяснил Дмитрий Калугин.
Замести, указ главы Бурятии устанавливал запрет на возврат бездомных животных на прежние места их обитания. В результате за два года в республике значительно сократились случаи нападения собак на людей. В 2019 году в Бурятии было зарегистрировано 4134 обращения с укусами, в 2020 – 3491 нападение. В прошлом году число нападений снизилось до 2,5 тыс. За 9 месяцев текущего года зафиксировано 2170 нападений.
Фото: egov-buryatia.ru