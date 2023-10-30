Мэр Улан-Удэ: Более тысячи организаций участвовали в уборке города

- Хорошая традиция – проводить месячники чистоты весной, когда надо наводить порядок после зимы и осенью, когда мы наоборот готовимся к зиме. Из-за того, что эта осень была продолжительной, теплой и листва долго не опадала, мы были вынуждены продлевать месячник чистоты. За это время более тысячи организаций приняли участие в уборке нашего города, нашего общего дома. 27 тысяч человек вышли на подготовку города к зиме. Большое спасибо каждому, кто принял участие в месячнике! Кто не пожалел своего времени и сил на то, чтобы наш город стал чище, - поблагодарил горожан Игорь Шутенков.





Место для субботника у Мемориала Победы было выбрано не случайно. В этом году эта территория участвовала в рейтинговом голосовании и благодаря активности горожан попала в план благоустройства на 2024-2025 годы. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» здесь обустроят настоящий парк.





- Наши разработчики вместе с экспертами проекта «Городские практики» поработали и предложили интересную концепцию парка. И уже в следующем году начнется его благоустройство. Мы снесем здесь старую школу, убираем недостроенное здание. По проекту здесь будут смотровая площадка «Парящий мост», афмитеатр, пруд, детские площадки, прогулочные и тихие зоны. И, конечно, мы понимаем, что, в первую очередь, это мемориальный комплекс, место памяти. Поэтому с левой стороны от Мемориала предложили установить стелу в честь присвоения нашему городу звания «Город трудовой доблести». Горожане поддержали эту идею. Стела будет размещена на возвышенности и будет доминировать над другими объектами парка в память о наших горожанах, которые в годы войны своим трудом здесь в тылу помогали фронту и, конечно, выхаживали наших бойцов, - сказал Игорь Шутенков.





В месячнике чистоты приняли участие свыше тысячи организаций, это 27 тысяч человек. За этот период в городе ликвидировано 12 несанкционированных свалок. На полигон вывезено более 3,6 тысяч кубометров мусора. В рамках акции «Город без покрышек» собрано свыше 33 тысяч кг старых автошин.





28 октября в Улан-Удэ прошел общегородской субботник, который завершил месячник чистоты. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вместе с сотрудниками администрации, министерств, депутатами горсовета и Народного Хурала Бурятии принял участие в уборке территории у Мемориала Победы.В общегородском субботнике участвовали 217 организаций, это - свыше 10 тысяч улан-удэнцев. В этот день полигон принял 770 кубометров мусора.Фото: мэрия Улан-Удэ