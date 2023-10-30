В Бурятия пройдет «Ночь искусств» (12+)

В Бурятии с 4 по 5 ноября этого года состоится акция «Ночь искусств», котораяпроводится в нашем регионе каждый год. Нынче тематикой мероприятия будет – «Взгляд в будущее». Его задача - вдохновить и сплотить наше общество.У акции «Ночь искусств» очень широкая и увлекательная программа:4 ноября в 15.00 в Русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева будет проведено торжественное собрание общественности и концерт «Единство народов в сердцах патриотов» (6+). Мероприятие будет включать в себя выступления фольклорных, хореографических, инструментальных и вокальных коллективов нашего региона.В 16.00 пройдут ряд образовательных мероприятий в Кяхтинском краеведческом музее им. В.А. Обручева (6+), направленные на знакомство с культурой, историей и бытом пяти этнических групп Республики Бурятия. Образовательные мероприятия включают в себя мастер-классы, занятия и выступления различных творческих коллективов.В филиале Кяхтинского краеведческого музея им. В.А. Обручева будут представлены реконструированные костюмы и предметы вооружения «индейского периода». Помимо этого, пройдут лекции и тематические экскурсии по истории и этнографии региона (6+).4 ноября с 17.00 до 21.00 в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова будет организована программа мероприятий (6+): мастер-классы, викторины, квест-игры, блиц-портреты от художников Бурятии, чтение стихотворений поэтов республики. Помимо этого, будут доступны ряд выставок.5 ноября с 13.00 до 15.00 в Национальной библиотеке будет очень насыщенная программа (12+) для гостей к акции «Ночь искусств»: виртуальная экскурсия, турнир по компьютерным играм, мастер-классы, виртуальный концертный зал. Также, в библиотеке пройдет турнир по быстрому собиранию кубика-рубика и откроется выставка о художественной литературе Бурятии.В республиканской детско-юношеской библиотеке, пройдет программа «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия» (6+), в рамках которой состоится ряд мероприятий: интеллектуальные и настольные игры, викторины, мастер-классы, выставка плакатов и детских рисунков.Фото: minkultrb.ru