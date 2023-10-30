Общество 30.10.2023 в 13:11

В Бурятия пройдет «Ночь искусств» (12+)

Всероссийская акция продлится в музеях и библиотеках с 4 по 5 ноября
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Текст: Михаил Жапов
В Бурятия пройдет «Ночь искусств» (12+)
В Бурятии с 4 по 5 ноября этого года состоится акция «Ночь искусств», которая
проводится в нашем регионе каждый год. Нынче  тематикой мероприятия будет – «Взгляд в будущее». Его задача - вдохновить и сплотить наше общество.

У акции «Ночь искусств» очень широкая и увлекательная программа:

4 ноября в 15.00 в Русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева будет проведено торжественное собрание общественности и концерт «Единство народов в сердцах патриотов» (6+). Мероприятие будет включать в себя выступления фольклорных, хореографических, инструментальных и вокальных коллективов нашего региона.


В 16.00 пройдут ряд образовательных мероприятий в Кяхтинском краеведческом музее им. В.А. Обручева (6+), направленные на знакомство с культурой, историей и бытом пяти этнических групп Республики Бурятия. Образовательные мероприятия включают в себя мастер-классы, занятия и выступления различных творческих коллективов.

В филиале Кяхтинского краеведческого музея им. В.А. Обручева будут представлены реконструированные костюмы и предметы вооружения «индейского периода». Помимо этого, пройдут лекции и тематические экскурсии по истории и этнографии региона (6+).

4 ноября с 17.00 до 21.00 в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова будет организована программа мероприятий (6+): мастер-классы, викторины, квест-игры, блиц-портреты от художников Бурятии, чтение стихотворений поэтов республики. Помимо этого, будут доступны ряд выставок.

5 ноября с 13.00 до 15.00 в Национальной библиотеке  будет очень насыщенная программа (12+) для гостей к акции «Ночь искусств»: виртуальная экскурсия, турнир по компьютерным играм, мастер-классы, виртуальный концертный зал. Также, в библиотеке пройдет турнир по быстрому собиранию кубика-рубика и откроется выставка о художественной литературе Бурятии.

В республиканской детско-юношеской библиотеке, пройдет программа «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия» (6+), в рамках которой состоится ряд мероприятий: интеллектуальные и настольные игры, викторины, мастер-классы, выставка плакатов и детских рисунков.

Фото: minkultrb.ru





Теги
ночь искусств день народного единства программа

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