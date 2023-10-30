В Монголии взялись за бывших министров образования

Семь министров образования и науки Монголии за 23 года работы освободили без объяснения причин от выплаты беспроцентных кредитов почти тысячу студентов, обучавшихся за границей. Об этом сообщила пресс-служба национального агентства по борьбе с коррупцией.«На сегодня расследование выдачи и оплаты образовательных кредитов из государственного фонда по обучению монгольских студентов за рубежом выявило ряд нарушений. За 23 года работы фонда семь министров образования и науки без объяснения причин освободили от выплаты кредитов 941 человек. Из них 377 граждан не вернулись в страну для отработки льготных кредитов», - сообщило антикоррупционное ведомство.По его информации, работа государственного фонда, созданного для обучения монгольских студентов в зарубежных вузах, не была открытой. Не соблюдалась доступность информации о кредитах всем гражданам. Установлено, что руководитель фонда халатно относился к своим обязанностям.Правила созданного в 2000 году образовательного фонда предусматривали выплату льготных кредитов в течение десяти лет после окончания учебы. За эти годы на обучение в ведущих зарубежных вузах получили льготные кредиты 3069 человек. Но при запросе их личных дел в фонде оказались документы только 2900 студентов. Подробности уголовного дела обещают раскрыть в ближайшее время.Скандал с Фондом образования в Монголии начался в мае 2023 года после обнародования фактов о том, что беспроцентные кредиты на обучение в зарубежных вузах выдавались преимущественно детям высокопоставленных политиков и депутатов парламента. 22 мая более 100 возмущенных граждан вышли с акцией протеста на площадь имени Сухэ-Батора.23 мая - на второй день протестов - вышло значительно меньше. Но люди продолжали требовать наказания ответственных лиц за распределение ссуд и списание образовательных кредитов, а также раскрыть имена политиков, чьи дети не расплатились с государством и не отработали положенное за кредит время на родине.Фото: «Номер один»