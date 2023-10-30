В Улан-Удэ завершился праздник бурятского языка

Праздник Бурятского языка завершился в Улан-Удэ награждением победителей премии, учрежденной по инициативе главы Бурятии «Священный дар родного языка», сообщили в правительстве республики.Когда праздник зарождался в 2018 году, у премии было только 10 номинаций, а в этом году число номинаций стало 20 номинаций. Среди них: «Лучшая семья», «Лучшее детское образовательное учреждение, реализующее программу обучения бурятскому языку», «Лучшее художественное произведение на бурятском языке», «Лучший класс» и другие.На расширение сферы применения и повышение социального статуса бурятского языка за девять лет 128 социально-культурных проектов получили более 16,8 млн рублей. Для учителей также проводятся конкурсы профессионального мастерства для учителей – «Эрхим багша», воспитателей – «Эрхим хумуужуулэгшэ». Нынче впервые прошел конкурс республиканской литературной премии имени бурятского поэта Мэлса Самбуева в области детской поэзии. Уже как второй год работает региональный телеканал «Буряад ТВ», который очень просто и доходчиво доносит до зрителей знания о бурятском языке. За счет финансирования из республиканского бюджета учителя бурятского языка и литературы получают семь лет бесплатного обучения, поддерживаются доплатой воспитатели детских садов, погружающих детей в родную языковую среду, создаются учебные материалы. В итоге с каждым годом увеличивается число детей, изучающих бурятский язык в школах. Оно достигло 100 тыс человек.Чтобы сохранить родной бурятский язык, популяризировать его и выразить уважение к традициям, и отмечают День бурятского языка, в рамках которого в Улан-Удэ и районах республики в течении месяца проводятся разные мероприятия: турниры знатоков по бурятскому языку, викторины, конкурсы чтецов, диктантов, сочинений, методических разработок по преподаванию бурятского языка и литературы, разработок интернет-сайтов.На празднике бурятского языка в фойе Бурятского драматического театра состоялась выставка результатов работы учреждений республики по сохранению и развитию бурятского языка и культуры, презентации образовательных проектов, выставка-продажа книжной литературы, прошли игры-конкурсы в шагай и шатар наадан.Правительство Бурятии и Народный Хурала республики прилагают все усилия, чтобы бурятский язык хранил свои традиции. В три раза увеличено финансирование программы поддержки и развития бурятского языка с 30 до 90 млн рублей в год.«Но главное - чтобы наши люди: бабушки и дедушки, родители и их дети, стремились говорить на родном языке. Потому что родной язык - это язык, на котором мама пела колыбельную, это язык, на котором мы признаемся в любви, язык на котором отец общается с сыном, язык, с которым мы идем в бой. Пусть бурятский язык развивается, пусть как можно больше людей являются его носителями», - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.Фото: egov-buryatia.ru