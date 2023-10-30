В Улан-Удэ состоится предпоказ Кремлевских концертов театра «Байкал»

Концертная программа «Моя Бурятия» будет представлена жителям и гостям Улан-Удэ 8 ноября. Она представит многогранную культуру бурятского народа. Через песни и танцы артисты продемонстрируют зрителям сокровищницу традиций, культуры и быта, которые так бережно и трепетно сохраняют в республике, сообщили в пресс-службе театра «Байкал».Старинные, обрядовые и стилизованные танцы, протяжные песни в уникальной манере исполнения, авторские и народные музыкальные композиции будут представлены балетной труппой, солистами и музыкантами театра. Сотни костюмов, бесчисленное количество украшений и аксессуаров обрамляют яркий концерт, поражая зрителя своим богатством. Действует «Пушкинская карта». Возрастной ценз: 6+Напомним, 15 ноября Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» представит эксклюзивное танцевальное шоу «Блеск Азии» на сцене Государственного кремлевского дворца.«Блеск Азии» — это настоящее путешествие по самым красивым местам Южной, Южно-Восточной Азии и Дальнего Востока. Зрители словно перемещаются в пространстве и окунаются в уникальную культуру каждой страны. Китай, Корея, Япония, Индонезия, Таиланд, Монголия, Индия — эти и другие страны предстают воочию в их самом ярком проявлении.Экзотические танцы и песни, роскошные наряды, чарующая музыка, россыпь драгоценных камней и переливы золота оказывают манящее действие и потрясают воображение. Проект театра «Байкал» «Блеск Азии» вобрал в себя все великолепие творчества народов Азии, сотканное из основ традиционной и современной культуры азиатского континента. Возрастное ограничение 6+Фото: theatre-baikal.ru