Власти Бурятии не знают, как снизить цены на дрова

Проблему с обеспечением населения дровами и ценами на них обсудили на рабочем совещании Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Хурала Бурятии. В нем приняли участие представители правительства, РАЛХа, администрации Улан-Удэ и Республиканской службы по тарифам, сообщает пресс-службе республиканского парламента.Председатель экономического комитета Иннокентий Вахрамеев отметил, что традиционно проблема с ценами на дрова обостряется с наступлением холодов.«Какие меры мы можем предпринять, чтобы не было спекуляций в этой сфере? Почему наблюдается колоссальная разница между утвержденной ценой и рыночной? Эти и другие вопросы нам, депутатам, нередко задают избиратели на округах. Какие шаги в плане цены мы можем конкретно предпринять?», - задался вопросом он.На совещании назвали причины, которые влияют на рост стоимости твердого топлива. Среди них – рост цен на смежных рынках и на расходные материалы, увеличение расстояния вывозки и сезонность.Так в Улан-Удэ стоимость кубометра дров растет из месяца в месяц. Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города привел данные из анализа цен на твердое топливо: в апреле–мае 2023 года цена за кубометр составляла 2700 рублей, в июле-августе – 3500 рублей, в сентябре-октябре достигла 4000 рублей за кубометр. По словам председателя комитета Юрия Ткачева, несмотря на призывы к населению заготавливать дрова летом, остаются те, кто не озаботился этим вопросом заранее, не дожидаясь холодов. Поэтому, как единодушно согласились участники совещания, важно повышать информированность населения по заблаговременной заготовке дров для отопления своего дома.Председатель Комитета по госустройству Петр Мордовской акцентировал внимание присутствующих на том, что остро стоит проблема с обеспечением и заготовкой дров в районах республики. Он также отметил, что предприниматели, занимающиеся заготовкой и реализацией дровяной древесины, не имеют с этого большой прибыли, вдобавок несут социальную нагрузку.В ходе обсуждения выяснилось, что реальных инструментов бороться с ценами, которые устанавливают частники на рынке продажи дров, практически нет. По действующему законодательству государственному регулированию цен подлежат только хозяйствующие субъекты, в том числе лесхозы. Как рассказал руководитель республиканской службы по тарифам Борис Хмелев, цены на твердое топливо рассчитываются по заявлениям и обосновывающим документам от хозяйствующих субъектов.«Что касается частников, они государством не регулируются. Они продают товары, в т.ч. дрова, по свободным ценам. Эти цены никто не может ни проверить, ни утвердить, поэтому они экономически не обоснованы», - заявил он.Одной из мер снижения стоимости топлива могут стать торговые площадки, места на которых предоставляются безвозмездно. На них могут реализовывать древесину как крупные лесозаготовители, так и самозанятые граждане. Сегодня в Улан-Удэ функционируют три такие площадки. Однако подавляющее количество предпринимателей, занимающихся реализацией дров, перевели свою торговую деятельность в интернет.Обсудили на совещании и проблему заготовки леса для собственных нужд. Ежегодно РАЛХом заключается около 6 тысяч договоров купли-продажи дровяной древесины с гражданами. На сегодня на складах лесхозов есть древесина в объеме 3563 кубометра, до конца года планируется заготовить и реализовать гражданам 9240 кубометров. Но с 2021 года наблюдается снижение объемов её заготовки. Причиной этого представитель агентства назвал отсутствие спроса на дровяную древесину на внешнем рынке, запрет заготовки древесины в соответствии с федеральным законодательством.Выслушав и обсудив проблемы, депутаты пришли к мнению, что необходимо усилить контроль за ценообразованием на твердое топливо. Также нужна более широкая информированность населения о заблаговременной заготовке дров.Фото: «Номер один»