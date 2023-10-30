БГСХА получила в подарок семена 20 лекарственных растений

Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (Москва) подарил Бурятской государственной сельхозакадемии семена 20 лекарственных растений для дальнейшего изучения. В БГСХА, единственном вузе Бурятии, вошедшим в образовательную программу «Приоритет 2030», продолжают осваивать агротехнологии возделывания лекарственных растений, сообщили в пресс-службе академии.В 2023 году БГСХА и ВИЛАР договорились о совместном проведении научных исследований, прохождении стажировок и совместной реализации образовательной программы по лекарственному растениеводству.«Начиная с апреля, сотрудники БГСХА стажируются на опытных полях ВИЛАРа. Библиотечный фонд БГСХА пополнился более чем на 200 экземпляров изданий по лекарственному растениеводству. В августе представители ВИЛАР нанесли ответный визит в Бурятию, посетили наши учебные полигоны и изучили опыт учёных БГСХА по возделыванию лекарственных трав. В сентябре наши сотрудники отправились в Северо-Кавказский филиал ВИЛАР для изучения производственных посевов и коллекционного питомника лекарственных трав, - рассказывает проректор по научно-исследовательской работе Ольга Алтаева.Напомним, БГСХА вошла в программу «Приоритет 2030» с проектом по лекарственному растениеводству: сельхозакадемия ставит задачи по разработке агротехнологий возделывания, технологий получения, переработки и хранения суховоздушного лекарственного сырья, созданию семенного фонда и развитию ресурсной базы. Это направление работы позволит развиваться сельским территориям республики и осуществить значительный вклад в развитие биофармкластера региона.Фото: БГСХА