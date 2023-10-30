Общество 30.10.2023 в 17:46

В Бурятии за пять лет отремонтировали 63 медучреждения

Одним из крупных объектов, где прошел капремонт, стала Курумканская ЦРБ
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за пять лет отремонтировали 63 медучреждения
Бурятии за пять лет отремонтировали 63 структурных подразделения медицинских организаций, в том числе 38 объектов - за счет республиканского бюджета.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, одним из крупных объектов, где проведен капитальный ремонт в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», стала в Курумканская центральная районная больница. В учреждении модернизировали терапевтическо-хирургический корпус и создали комфортные условия для персонала стационара больницы и пациентов.

С начала 2023 года в терапевтическом отделении прошли лечение 463 человека, в хирургическом отделении - 293 человека. Фельдшеры и водители отделения скорой медицинской помощи больницы дежурят круглосуточно и за 9 месяцев 2023 года отработали 1516 вызовов.

В рамках модернизации в терапевтическом отделении произведено укрепление полов и стен, ремонт канализации, водоснабжения, системы вентиляции, заменена сантехника. Старые окна заменены на стеклопакеты, в стационар приобрели мебель.

Сотрудники медучреждения высоко оценили изменения условий работы, произошедшие благодаря федеральной поддержке.

- Все преобразилось. В неотремонтированном отделении было холодно, дуло отовсюду, особенно со стороны деревянных окон. Теперь у нас стоят современные стеклопакеты, можем легко проветрить помещение. Везде заменили двери, коридоры стали светлее, - делится впечатлениями - врач-терапевт терапевтического отделения Курумканской ЦРБ Виктория Цыренова.

Благодаря «Модернизации первичного звена здравоохранения» больница вышла на новый качественный уровень оказания медицинской помощи населению.

- Мы рады, что программа, курируемая президентом страны, реализуется даже в отдаленных северных районах республики. Техническое оснащение нашей больницы существенно обновилось: приобретена оргтехника, новые компьютеры. Теперь мы можем проводить телемедицинские консультации, удалено советоваться с врачами по лечению пациентов, - говорит главный врач Курумканской ЦРБ Виктория Мунхоева.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить ускоренную реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения. Глава государства подчеркнул, что властям предстоит еще многое сделать для повышения доступности и качества медицинской помощи - от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и ФАПов. Для этого были запущены национальный проект «Здравоохранение» и ряд региональных программ модернизации первичного звена. Работа по программам модернизации будет продолжена в 2024 году.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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