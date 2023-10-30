Общество 30.10.2023 в 17:46

В центре Улан-Удэ подсветят 56 зданий, на 16 подсветка уже установлена

На реализацию этого проекта городу из федерального бюджета  выделено свыше 200 млн рублей
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В центре Улан-Удэ подсветят 56 зданий, на 16 подсветка уже установлена
В Улан-Удэ полным ходом идет монтаж архитектурной подсветки на фасадах зданий в центре города. На 16 домах подсветка уже установлена: по ул. Ербанова, Коммунистическая, Ленина, Сухэ-Батора, Свердлова и на Гостиных рядах. В общей сложности архитектурную подсветку установят на 56 зданиях, включая 32 объекта культурного наследия, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.

Работы ведутся в рамках проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ» с целью улучшения визуального облика центра города для его туристической привлекательности. Уже выполнены работы по созданию оригинальной архитектурно-художественной подсветки памятника «Гостеприимная Бурятия». Теперь она «надела» новые яркие бурятские дэгэлы, а в руках у нее появился хадак, которым она встречает гостей города. Кроме того, размещены новые гобо-проекторы на отвесной стороне горы Батарейная с надписью «Улан-Удэ».

Также установлены дополнительные светильники на главной площади нашего города, благодаря которым площадь Советов стала значительно ярче. Кроме того, приобретены установки, с помощью которых на зданиях на площади Советов транслируются лазерные шоу.

В 2022 году Улан-Удэ вошел в число 30 победителей конкурса Ростуризма на получение субсидии на проектирование исторических центров городов, так называемого, туристического кода. Проект «Туристический код центральной части Улан-Удэ» реализуется в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке минтуризма Бурятии. На реализацию проекта городу из федерального бюджета было выделено свыше 200 млн рублей.

Фото: ulan-ude-info.ru
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