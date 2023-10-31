Общество 31.10.2023 в 10:36

В Улан-Удэ детские хирурги спасли новорожденного с тяжелой патологией

Операцию малышу провели в первые сутки после рождения
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ детские хирурги спасли новорожденного с тяжелой патологией
В Улан-Удэ из Детской республиканской клинической больницы выписали домой малыша, которому хирурги провели коррекцию врожденной патологии - расхождения мышц диафрагмы (диафрагмальная грыжа).

Как рассказали в ДРКБ, ребенок из сельского района Бурятии родился в Городском перинатальном центре с весом 2800 грамм. С началом самостоятельного дыхания у него стала проявляться дыхательная недостаточность, которая усиливалась до угрожающего жизни состояния. При рентгенологическом исследовании была выявлена причина - диафрагмальная грыжа. После срочной телемедицинской консультации с заведующим хирургическим отделением Зорьяном Цыреновым малыша перевели в Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных ДРКБ, где началась подготовка к экстренной операции.

В ходе операции хирурги ДРКБ впервые применили малоинвазивный метод. В его рамках ребенку сделали три маленьких отверстия для ввода трубочек, через которые под видеоконтролем выполняются манипуляции специальными инструментами. Операционное поле и свои действия хирурги видят и контролируют на экране монитора.

«Ранее новорожденных с диафрагмальной грыжей хирурги оперировали открытым способом через разрез грудной клетки, что всегда весьма травматично для младенца и требует длительного выхаживания и восстановления. Операция малышу, проведенная в первые сутки после рождения, прошла успешно. Младенец быстро пошел на поправку, стал набирать вес. От операции остались маленькие следы, которые в последующем станут совсем незаметны», - сообщили в больнице. 

Послеоперационный период протекал гладко, хотя еще в течение трех суток новорожденный находился на искусственной вентиляции легких и требовал интенсивной терапии. Постепенно состояние ребенка стабилизировалось, он стал дышать самостоятельно. Дальнейшее выхаживание проходило в Отделении патологии новорожденных.

Фото: ДРКБ
Теги
здравоохранение

Все новости

В зоне СВО погиб многодетный отец из Бурятии
31.10.2023 в 11:40
Госпиталь ветеранов в Улан-Удэ получил президентскую субсидию
31.10.2023 в 11:21
В Улан-Удэ открылась выставка татарского художника Рината Ахметова
31.10.2023 в 11:19
В Бурятии скончался директор филиала «Ростелекома» Андрей Здаров
31.10.2023 в 11:09
В Улан-Удэ детские хирурги спасли новорожденного с тяжелой патологией
31.10.2023 в 10:36
В Бурятии ищут земли для туризма
31.10.2023 в 10:36
В Улан-Удэ вор пытался угнать автомобиль, чтобы сбежать от полиции
31.10.2023 в 09:56
В Бурятии состоялся первый выпуск курсантов Центра «Воин»
31.10.2023 в 09:36
Тринадцать медалей турнира памяти Юрия Власко у борцов Бурятии
31.10.2023 в 09:20
Женщина и 5-летний ребенок погибли в ДТП в Бурятии
31.10.2023 в 09:16
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 октября

Читайте также
В зоне СВО погиб многодетный отец из Бурятии
Василий Раднаев остался в памяти людей как светлый и добрый человек
31.10.2023 в 11:40
Госпиталь ветеранов в Улан-Удэ получил президентскую субсидию
Средства направили на модернизацию противопожарной системы
31.10.2023 в 11:21
В Улан-Удэ открылась выставка татарского художника Рината Ахметова
Он представляет 30 картин, размером 100х100, семь из них со звуковыми композициями
31.10.2023 в 11:19
В Бурятии скончался директор филиала «Ростелекома» Андрей Здаров
Он проработал в сфере связи республики 38 лет
31.10.2023 в 11:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru