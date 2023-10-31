В Улан-Удэ детские хирурги спасли новорожденного с тяжелой патологией

«Ранее новорожденных с диафрагмальной грыжей хирурги оперировали открытым способом через разрез грудной клетки, что всегда весьма травматично для младенца и требует длительного выхаживания и восстановления. Операция малышу, проведенная в первые сутки после рождения, прошла успешно. Младенец быстро пошел на поправку, стал набирать вес. От операции остались маленькие следы, которые в последующем станут совсем незаметны», - сообщили в больнице.







В Улан-Удэ из Детской республиканской клинической больницы выписали домой малыша, которому хирурги провели коррекцию врожденной патологии - расхождения мышц диафрагмы (диафрагмальная грыжа).Как рассказали в ДРКБ, ребенок из сельского района Бурятии родился в Городском перинатальном центре с весом 2800 грамм. С началом самостоятельного дыхания у него стала проявляться дыхательная недостаточность, которая усиливалась до угрожающего жизни состояния. При рентгенологическом исследовании была выявлена причина - диафрагмальная грыжа. После срочной телемедицинской консультации с заведующим хирургическим отделением Зорьяном Цыреновым малыша перевели в Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных ДРКБ, где началась подготовка к экстренной операции.В ходе операции хирурги ДРКБ впервые применили малоинвазивный метод. В его рамках ребенку сделали три маленьких отверстия для ввода трубочек, через которые под видеоконтролем выполняются манипуляции специальными инструментами. Операционное поле и свои действия хирурги видят и контролируют на экране монитора.Послеоперационный период протекал гладко, хотя еще в течение трех суток новорожденный находился на искусственной вентиляции легких и требовал интенсивной терапии. Постепенно состояние ребенка стабилизировалось, он стал дышать самостоятельно. Дальнейшее выхаживание проходило в Отделении патологии новорожденных.Фото: ДРКБ