В Бурятии ищут земли для туризма

В Бурятии сформирован перечень земельных участков и территорий для вовлечения в туристскую деятельность и Перечень объектов туристского интереса. Об этом сообщила Ирина Шаргаева, руководитель республиканского управления Росреестра.Так, земельный участок в Кабанском районе площадью 32 гектара определен, как имеющий потенциал для туристической деятельности. Кроме того, министерство туризма Бурятии внесло предложения по включению в перечень двух земельных участков на общей площади 6,6 гектара, находящихся неподалеку от таких туристических мест, как Иволгинский дацан, Гуннское городище, Ставка Чингисхана.Информация о земельных участках и территориях размещается на Публичной кадастровой карте. Получить информацию о них может любой желающий, в том числе потенциальные инвесторы.В регионах России продолжается реализация проекта «Земля для туризма», который помогает выявлять потенциальные участки для создания туристических объектов. По итогам третьего квартала 2023 года выявлены и включены в туристический реестр объекты из 41 региона страны, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.«Проект «Земля для туризма» стартовал в пилотных регионах в 2022 году, и за время его реализации уже достигнуты хорошие результаты. В реестр внесено 393 объекта туристического интереса, в том числе национальные парки, музеи и другие достопримечательности, а также располагающиеся в непосредственной близости от них 506 земельных участков общей площадью более 5 030 гектаров. В пользование предоставили 24 территории площадью 52 гектара. Сервис «Земля для туризма» – это масштабный и универсальный подход к развитию туристической инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности регионов, что в результате приводит к росту экономики нашей страны», – подчеркнул вице-премьер.Масштабную работу в рамках проекта «Земля для туризма» по вовлечению земельных участков в туристический оборот проводит Росреестр. «В прошлом году в реестр было внесено 140 земельных участков общей площадью свыше 1665 гектаров. В этом году динамика реализации проекта возросла более чем в 2,5 раза. С начала текущего года оперативными штабами выявлено 366 земельных участков площадью более 3364 гекатра. Мы продолжим работу по формированию базы данных о территориях, пригодных для различных видов строительства, что будет способствовать дальнейшему развитию туристической отрасли в России», – отметил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.Поиском подходящих территорий в регионах занимаются оперативные штабы, они же анализируют потенциал этих территорий и разрабатывают стратегии для улучшения использования земли. В состав штабов входят представители территориальных управлений Росреестра, филиалов «Роскадастра», региональных органов власти и профессионального сообщества.В апреле 2022 года проект стартовал в семи пилотных регионах: республиках Алтай, Дагестан, Карелия, в Калужской, Тульской и Сахалинской областях, а также - в Камчатском крае. Бурятия присоединилась к проекту в декабре 2022 года.Фото: pixabay.com