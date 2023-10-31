В Бурятии скончался директор филиала «Ростелекома» Андрей Здаров

В Бурятии на 61-м году жизни скончался директор филиала «Ростелекома» Андрей Здаров. Об этом «Номер один» сообщили в пресс-службе компании.Андрей Здаров родился 11 февраля 1963 года в Улан-Удэ. В 1985 году окончил Новосибирский электротехнический институт связи по специальности «Многоканальная электросвязь». В 2006 году прошел обучение в Академии народного хозяйства при правительстве РФ, получив степень МВА.В отрасли связи работал с 1985 года. Начинал инженером, затем работал ведущим инженером городской телефонной сети, главным инженером телеграфно-телефонной станции, техническим директором городского узла электросвязи. В 2001 году был назначен техническим директором, а в 2003 году - гендиректором ОАО «АК Мобилтелеком». С 2005 года являлся директором Бурятского филиала ОАО «Сибирьтелеком». С декабря 2014 года — директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком».Фото: с официального сайта «Ростелекома»