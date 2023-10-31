Госпиталь ветеранов в Улан-Удэ получил президентскую субсидию

Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн в Улан-Удэ получил президентскую дальневосточную субсидию. Средства направлены на модернизацию противопожарной системы в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста. Соответствующее постановление подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.Как сообщили в Минсоцзащиты Бурятии, разработка планов социального развития центров экономического роста ведется регионами совместно с Минвостокразвития России и отраслевыми федеральными органами исполнительной власти по поручению президента РФ Владимира Путина.Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн определен в республике базовым Центром медицинской реабилитации для участников СВО. Работа по этому направлению здесь началась в начале этого года. В учреждении оказывается медицинская, психологическая помощь, реабилитация. Благодаря комплексному подходу врачи госпиталя помогают бойцам после перенесенных физических и психологических травм в социализации в гражданском обществе, в семье.– В целях реализации плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия нашему учреждению выделены 7,35 млн рублей в рамках «дальневосточной» субсидии. Они направлены на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации, – рассказала начальник учреждения Лариса Шишова.Модернизация противопожарной системы необходима для создания безопасных условий в учреждении, ведь здесь работает четыре отделения: терапии, кардиологии, неврологии, медицинской реабилитации. Здесь могут принять на реабилитацию более 100 участников СВО. Некоторые участники боевых действий во время реабилитации ограничены в передвижении, поэтому в учреждении большое значение уделяют пожарной безопасности.Фото: пресс-служба правительства Бурятии