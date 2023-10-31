Общество 31.10.2023 в 11:19

В Улан-Удэ открылась выставка татарского художника Рината Ахметова

Он представляет 30 картин, размером 100х100, семь из них со звуковыми композициями
A- A+
Текст: Михаил Жапов
В Улан-Удэ открылась выставка татарского художника Рината Ахметова
В Улан-Удэ в Национальном музее имени Ц.С. Сампилова проходит выставка татарского художника Рината Ахметова – «Сквозь время и пространство». Она продлится до 3 декабря, сообщили в минкультуры Бурятии.

Ринат Ахметов – популярный художник из Казани (Татарстан). В работах мастера преобладает экспериментальная техника – совмещение меди, железа, серебра, дерева, эмали, масла и латуни. Для Ахметова характерен упор на фактуру материала и его историю: осколок кровельного железа, на котором годы оставили ржавые следы; дерево, которое когда-то было частью старинного казанского дома, а теперь хранит в своих бороздках множество воспоминаний. Кропотливая работа над каждым элементом в работе, является у художника основой построения всего образа.



В своей выставке художник акцентирует внимание на размышлении о вечных ценностях человеческого существования и гармоничной связи с природой.

Ринат Ахметов представляет 30 картин, размером 100х100, семь из них со звуковыми композициями, созданными звукооператором из Санкт-Петербурга Петром Ивановым, которые можно будет послушать в формате аудиогида. Все картины безымянные. Гостям музея предстоит проявить свое воображение, давая той или иной картине свое, собственное название.

Возрастной ценз: 0+

Фото: minkultrb.ru
Теги
художник выставка Татарстан

Все новости

В зоне СВО погиб многодетный отец из Бурятии
31.10.2023 в 11:40
Госпиталь ветеранов в Улан-Удэ получил президентскую субсидию
31.10.2023 в 11:21
В Улан-Удэ открылась выставка татарского художника Рината Ахметова
31.10.2023 в 11:19
В Бурятии скончался директор филиала «Ростелекома» Андрей Здаров
31.10.2023 в 11:09
В Улан-Удэ детские хирурги спасли новорожденного с тяжелой патологией
31.10.2023 в 10:36
В Бурятии ищут земли для туризма
31.10.2023 в 10:36
В Улан-Удэ вор пытался угнать автомобиль, чтобы сбежать от полиции
31.10.2023 в 09:56
В Бурятии состоялся первый выпуск курсантов Центра «Воин»
31.10.2023 в 09:36
Тринадцать медалей турнира памяти Юрия Власко у борцов Бурятии
31.10.2023 в 09:20
Женщина и 5-летний ребенок погибли в ДТП в Бурятии
31.10.2023 в 09:16
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 октября

Читайте также
В зоне СВО погиб многодетный отец из Бурятии
Василий Раднаев остался в памяти людей как светлый и добрый человек
31.10.2023 в 11:40
Госпиталь ветеранов в Улан-Удэ получил президентскую субсидию
Средства направили на модернизацию противопожарной системы
31.10.2023 в 11:21
В Бурятии скончался директор филиала «Ростелекома» Андрей Здаров
Он проработал в сфере связи республики 38 лет
31.10.2023 в 11:09
В Улан-Удэ детские хирурги спасли новорожденного с тяжелой патологией
Операцию малышу провели в первые сутки после рождения
31.10.2023 в 10:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru