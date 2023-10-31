В Улан-Удэ открылась выставка татарского художника Рината Ахметова

В Улан-Удэ в Национальном музее имени Ц.С. Сампилова проходит выставка татарского художника Рината Ахметова – «Сквозь время и пространство». Она продлится до 3 декабря, сообщили в минкультуры Бурятии.Ринат Ахметов – популярный художник из Казани (Татарстан). В работах мастера преобладает экспериментальная техника – совмещение меди, железа, серебра, дерева, эмали, масла и латуни. Для Ахметова характерен упор на фактуру материала и его историю: осколок кровельного железа, на котором годы оставили ржавые следы; дерево, которое когда-то было частью старинного казанского дома, а теперь хранит в своих бороздках множество воспоминаний. Кропотливая работа над каждым элементом в работе, является у художника основой построения всего образа.В своей выставке художник акцентирует внимание на размышлении о вечных ценностях человеческого существования и гармоничной связи с природой.Ринат Ахметов представляет 30 картин, размером 100х100, семь из них со звуковыми композициями, созданными звукооператором из Санкт-Петербурга Петром Ивановым, которые можно будет послушать в формате аудиогида. Все картины безымянные. Гостям музея предстоит проявить свое воображение, давая той или иной картине свое, собственное название.Возрастной ценз: 0+Фото: minkultrb.ru