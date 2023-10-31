Общество 31.10.2023 в 11:40

В зоне СВО погиб многодетный отец из Бурятии

Василий Раднаев остался в памяти людей как светлый и добрый человек
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Текст: Андрей Константинов
В зоне СВО погиб многодетный отец из Бурятии
19 августа 2023 года в ходе спецоперации погиб 34-летний военнослужащий из Бурятии Василий Раднаев. Об этом сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7».

Василий Раднаев родился 5 марта 1989 года в селе Баянгол в многодетной семье. С юных лет занимался вольной борьбой, участвовал в многочисленных районных и республиканских соревнованиях, неоднократно занимал призовые места.

В 2006 году закончил Баянгольскую общеобразовательную школу. Учителя и одноклассники запомнили Василия как светлого и доброго человека, который умел дружить и прийти на помощь.

«Василий Валерьевич любил свою семью, трепетно относился к братьям и сестрам, был опорой для своих родителей. Был любящим мужем, заботливым отцом. Вместе с супругой воспитывал четверых детей», - сообщается в чате.

Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
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