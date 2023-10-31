В зоне СВО погиб многодетный отец из Бурятии

19 августа 2023 года в ходе спецоперации погиб 34-летний военнослужащий из Бурятии Василий Раднаев. Об этом сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7».Василий Раднаев родился 5 марта 1989 года в селе Баянгол в многодетной семье. С юных лет занимался вольной борьбой, участвовал в многочисленных районных и республиканских соревнованиях, неоднократно занимал призовые места.В 2006 году закончил Баянгольскую общеобразовательную школу. Учителя и одноклассники запомнили Василия как светлого и доброго человека, который умел дружить и прийти на помощь.«Василий Валерьевич любил свою семью, трепетно относился к братьям и сестрам, был опорой для своих родителей. Был любящим мужем, заботливым отцом. Вместе с супругой воспитывал четверых детей», - сообщается в чате.Фото: «Баргузин-инфо.24/7»