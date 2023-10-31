В лесах Кабанского района Бурятии пропадают люди

В лесах Кабанского района Бурятии участились случаи пропажи людей. Об этом сообщили представители райотдела полиции в местном вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7».В связи с нехорошей тенденцией правоохранители дали ряд рекомендаций собирающимся в лес гражданам.«Настоятельно рекомендуем соблюдать некоторые меры предосторожности, собираясь в лес. Обязательно сообщите о своём маршруте и времени предполагаемого возвращения родственникам, друзьям или соседям. Если вы вовремя не выйдете на связь, это будет тревожным сигналом, и спасатели будут знать район поисков. Максимально зарядите сотовый телефон – даже там, где нет сотовой связи, доступен номер службы спасения 112. Запас воды, перекуса и жизненно необходимых медикаментов также должен быть с собой», - предупреждают полицейские.Тем, кто все же заблудился, рекомендуют не паниковать.«Вспомните, откуда вы пришли и какие ориентиры есть поблизости. Постарайтесь выбраться из леса к водоемам, на просеки, поляны, к линиям электропередач. Прислушайтесь к звукам, выйти к людям помогают различные звуки и ориентиры. Разведите костер на открытой местности, при помощи подбрасываемой зеленой листвы или хвои. Не следует выбираться из леса в ночное время. При наличии и работающей связи попытайтесь дозвониться до экстренных служб», - советуют в вайбер-чате.Фото: «Номер один»