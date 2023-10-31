Общество 31.10.2023 в 12:37

Материалы проекта «Билет в будущее» поедут по стране

В составе экспозиций автопоезда «Россия – моя Россия» они побывают в отдаленных уголках страны
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Текст: Михаил Жапов
Материалы проекта «Билет в будущее» поедут по стране
В честь Дня народного единства в Москве с площадки на ВДНХ в путешествие по стране отправится первый мультимедийный просветительский автопоезд-трансформер, сообщили в правительстве Бурятии.

Навигатор автопоезда «Россия - Моя история» настроен на новые территории, куда он едет в 2023 году в честь 10-летнего юбилея проекта. Новый формат экспонирования охватит самые удаленные области страны, десятки тысяч человек благодаря автопоезду увидят основные выставки исторического парка. Почти половину цифровой инфраструктуры автопоезда займут материалы проекта «Билет в будущее», в том числе, курса «Россия-мои горизонты», снискавшего популярность по все стране. Автопоезд создан на основе экспозиций Патриаршего совета по культуре по поручению президента РФ Владимира Путина Фондом гуманитарных проектов при поддержке министерства просвещения РФ.

Пять спроектированных по последнему слову техники автовагонов в сборной конфигурации представят мультимедийный исторический городок с собственной инфраструктурой, где за три часа посещения гости смогут пройти несколько отдельных экспозиций и открыть для себя историю России и попробовать новую программу профориентации в действии высокотехнологичном формате.

Первым пунктом в маршрутном листе нового мобильного экспозиционного комплекса станет парковка на ВДНХ у павильона № 57, где в ноябре будет дан старт всероссийскому туру.

В основу экспозиций войдут знакомые многим выставочные бестселлеры «Рюриковичи» и «Романовы». Перед зрителями предстанет 1000 лет российской истории в мультимедийных и интерактивных шоу-форматах. Тачскрин-панели, экраны с высокочетким изображением, широкоформатный видеолекторий, цифровые реконструкции, управляемые жестами носители и проекции представят множество захватывающих фактов о великих династиях, развенчают мифы о средних веках, расскажут об информационных войнах и санкциях прошлого, предложат новую оценку известных исторических сюжетов, заново познакомят с великими россиянами прошлого.

Автопоезд расскажет о первых шагах на пути к русской государственности, принятии христианства и крещении Руси, возникновении Русского царства, воцарении славных династий и становлении Российской империи, истинных причинах революций в России, о потерях и реальных масштабах достижений этого периода, о том, что привело к Великой Отечественной войне и чего стоила Победа в ней, а также предложит взглянуть на привычные вопросы современной истории под новым углом и дать оценку таким событиям, как создание и крушение СССР, перестройка, восстановление государства и причины начала СВО.

Отдельно внимания заслуживает профориентационная составляющая поезда, которая займет почти половину цифровой инфраструктуры». Два павильона займут материалы проекта «Билет в будущее» и курса «Россия-мои горизонты», уже проверенные в работе с более 4 млн школьников.

Выставки мобильного исторического парка адресованы широкому кругу людей, а уникальный формат автопоезда свяжет сотни тысяч зрителей по всей стране единым пониманием истории прошлого и будущего каждого отдельного человека в своей стране.

Фото: egov-buryatia.ru
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