В Улан-Удэ сотрудники полиции ищут 40-летнего горожанина Дмитрия Петрова

В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 40-летнего горожанина Дмитрия Петрова, который 15 октября ушел из дома родственника на улице Цивилева и до настоящего времени не вернулся. Заявление о его пропаже поступило от бывшей супруги 19 октября, сообщили в МВД по Бурятии.Оперативниками установлено его местонахождение в ночь с 15 на 16 октября на улице Ербанова и площади Советов, также был замечен идущим около дома на по улице Борсоева, 77.Приметы: европейской внешности, на вид 40 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая.Был одет: черная вязаная шапка и черная куртка, штаны спортивные темно-синие с белыми лампасами, кроссовки черные с белой подошвой.При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просятФото: МВД по Бурятии