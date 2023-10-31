Общество 31.10.2023 в 12:48
В Улан-Удэ сотрудники полиции ищут 40-летнего горожанина Дмитрия Петрова
После пропажи 15 октября его несколько раз видели в центре города
Текст: Номер один
В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 40-летнего горожанина Дмитрия Петрова, который 15 октября ушел из дома родственника на улице Цивилева и до настоящего времени не вернулся. Заявление о его пропаже поступило от бывшей супруги 19 октября, сообщили в МВД по Бурятии.
Оперативниками установлено его местонахождение в ночь с 15 на 16 октября на улице Ербанова и площади Советов, также был замечен идущим около дома на по улице Борсоева, 77.
Приметы: европейской внешности, на вид 40 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая.
Был одет: черная вязаная шапка и черная куртка, штаны спортивные темно-синие с белыми лампасами, кроссовки черные с белой подошвой.
При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(983)535-60-91, 8(9021)600-258, 8(924)390-60-60 или 102.
Фото: МВД по Бурятии
Оперативниками установлено его местонахождение в ночь с 15 на 16 октября на улице Ербанова и площади Советов, также был замечен идущим около дома на по улице Борсоева, 77.
Приметы: европейской внешности, на вид 40 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая.
Был одет: черная вязаная шапка и черная куртка, штаны спортивные темно-синие с белыми лампасами, кроссовки черные с белой подошвой.
При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(983)535-60-91, 8(9021)600-258, 8(924)390-60-60 или 102.
Фото: МВД по Бурятии