Общество 31.10.2023 в 12:48

В Улан-Удэ сотрудники полиции ищут 40-летнего горожанина Дмитрия Петрова

После пропажи 15 октября его несколько раз видели в центре города
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В Улан-Удэ сотрудники полиции ищут 40-летнего горожанина Дмитрия Петрова
В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 40-летнего горожанина Дмитрия Петрова, который 15 октября ушел из дома родственника на улице Цивилева и до настоящего времени не вернулся. Заявление о его пропаже поступило от бывшей супруги 19 октября, сообщили в МВД по Бурятии.

Оперативниками установлено его местонахождение в ночь с 15 на 16 октября на улице Ербанова и площади Советов, также был замечен идущим около дома на по улице Борсоева, 77.

Приметы: европейской внешности, на вид 40 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая.

Был одет: черная вязаная шапка и черная куртка, штаны спортивные темно-синие с белыми лампасами, кроссовки черные с белой подошвой.

При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(983)535-60-91, 8(9021)600-258, 8(924)390-60-60 или 102.

Фото: МВД по Бурятии
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с 25 по 31 октября

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