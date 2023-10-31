Общество 31.10.2023 в 14:24

Власти Улан-Удэ запасаются трубами

Они пригодятся в случае аварий на сетях «Водоканала»
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Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ запасаются трубами
В Улан-Удэ пополнили аварийный запас труб для городского «Водоканала». Приобретены трубы большого диаметра - 1000 мм и 800 мм, которые необходимы для оперативного устранения аварийных ситуаций, возникающих на сетях водоотведения.

Ранее по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова на закупку аварийного запаса труб и комплектующих для канализационных сетей городская администрация выделила 8 млн рублей.

- Несмотря на то, что общие показатели по аварийности на сетях предприятия за последние полгода уменьшились практически на 20%, необходимость в проведении оперативных работ сохраняется до сих пор. Об этом свидетельствуют недавние аварийные ситуации по ул. Моховой. Только на этом участке ремонтные бригады заменили порядка 63-х метров трубопровода, - сообщил директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.

Кроме того, «Водоканал» приобрел дополнительный аварийный резерв материалов и оборудования для объектов водоснабжения, водоотведения и котельной по ул. Лысогорской, находящейся на балансе предприятия, а также трубы, диаметром от 70 мм до 400 мм. На эти цели предприятие направило около 3 млн рублей.

Новые трубы, материалы и оборудование для аварийного запаса водопроводных и канализационных сетей уже поступили на склад «Водоканала», сообщили в мэрии города.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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