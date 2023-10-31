Власти Улан-Удэ запасаются трубами

В Улан-Удэ пополнили аварийный запас труб для городского «Водоканала». Приобретены трубы большого диаметра - 1000 мм и 800 мм, которые необходимы для оперативного устранения аварийных ситуаций, возникающих на сетях водоотведения.Ранее по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова на закупку аварийного запаса труб и комплектующих для канализационных сетей городская администрация выделила 8 млн рублей.- Несмотря на то, что общие показатели по аварийности на сетях предприятия за последние полгода уменьшились практически на 20%, необходимость в проведении оперативных работ сохраняется до сих пор. Об этом свидетельствуют недавние аварийные ситуации по ул. Моховой. Только на этом участке ремонтные бригады заменили порядка 63-х метров трубопровода, - сообщил директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.Кроме того, «Водоканал» приобрел дополнительный аварийный резерв материалов и оборудования для объектов водоснабжения, водоотведения и котельной по ул. Лысогорской, находящейся на балансе предприятия, а также трубы, диаметром от 70 мм до 400 мм. На эти цели предприятие направило около 3 млн рублей.Новые трубы, материалы и оборудование для аварийного запаса водопроводных и канализационных сетей уже поступили на склад «Водоканала», сообщили в мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ